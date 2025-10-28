Командир ХАМАС работал на партнера немецкого телеканала

Израиль представил немецкому телеканалу ZDF доказательства того, что сотрудник партнерской компании PMP, погибший 19 октября в секторе Газа, являлся членом террористической организации ХАМАС.

Ранее в результате удара израильской армии по объекту PMP погибли сотрудник компании и ребенок. После инцидента главный редактор ZDF Беттина Шаустен заявила, что нападения на представителей СМИ во время выполнения их работы недопустимы.

Однако израильские военные сообщили, что погибший Ахмед Ас‘ад Мухаммад Абу Матар занимал должность командира взвода в радикальном крыле ХАМАС и был ликвидирован целенаправленно.

ZDF подтвердил получение документов, указывающих на принадлежность убитого к ХАМАС, и приостановил сотрудничество с PMP «до дальнейшего уведомления».

Инженер Абу Матар с 2013 года работал в PMP, которая поставляла телеканалу видеоматериалы и новости из сектора Газа. Таким образом, ZDF фактически сотрудничал с человеком, состоявшим в военном крыле исламистской группировки.

Напомним, ранее израильская армия задержала 21 палестинца на Западном берегу.