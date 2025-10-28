Израильская армия задержала 21 палестинца на Западном берегу

В совместном заявлении Палестинского общества заключенных и Комитета по делам заключенных и освобожденных, действующего при Организации освобождения Палестины, сообщается, что израильские силы продолжают проводить рейды на Западном берегу.

Отмечается, что израильские военные совершили рейд в лагерь беженцев Акабет Джабр в городе Эриха и вновь задержали 15 палестинцев, ранее освобожденных в рамках обмена пленными. Во время операции несколько человек были избиты и увезены в неизвестном направлении для допроса.

Израильская армия также провела обыски в домах жителей Рамаллы, Эль-Халила, Бейтюллахима, Наблуса и Тулькарма, задержав еще шесть человек.

Среди арестованных — один из видных деятелей движения ХАМАС и бывший мэр города Эль-Бира Джамаль ат-Тавиль.

Ранее сообщалось о том, что ХАМАС расширил поиски тел израильских заложников в секторе Газа.