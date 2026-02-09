Команда Казахстана по дзюдо завоевала еще две медали на Grand Slam в Париже

В весовой категории до 81 кг Абылайхан Жубаназар в схватке за третье место одержал победу над австрийцем Берндом Фащингом.

Нурлыхан Шархан в весе до 100 кг боролся за бронзовую медаль с представителем Нидерландов Симеоном Катариной. В этом противостоянии казахстанский спортсмен оказался сильнее.

Таким образом, сборная Казахстана завершила Grand Slam с тремя бронзовыми наградами. Ранее третьим стал Аман Бакытжан (до 60 кг).