    02:21, 09 Февраль 2026 | GMT +5

    Команда Казахстана по дзюдо завоевала еще две медали на Grand Slam в Париже

    Представители сборной Казахстана по дзюдо Абылайхан Жубаназар и Нурлыхан Шархан стали бронзовыми призёрами турнира серии Grand Slam, прошедшего в Париже (Франция), передает агентство Kazinform со ссылкой на НОК.

    Фото: НОК

    В весовой категории до 81 кг Абылайхан Жубаназар в схватке за третье место одержал победу над австрийцем Берндом Фащингом.

    Нурлыхан Шархан в весе до 100 кг боролся за бронзовую медаль с представителем Нидерландов Симеоном Катариной. В этом противостоянии казахстанский спортсмен оказался сильнее.

    Таким образом, сборная Казахстана завершила Grand Slam с тремя бронзовыми наградами. Ранее третьим стал Аман Бакытжан (до 60 кг).

