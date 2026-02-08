Казахстанец завоевал бронзу турнира Grand Slam по дзюдо в Париже

Он уверенно прошел стартовые раунды и вышел в полуфинал. Однако в поединке за выход в финал он уступил Дильшоту Халматову из Украины.

В схватке за третье место Бакытжан одержал победу над кубинцем Джонатом Чароном и поднялся на пьедестал почета.

Ранее сообщалось, что казахстанские дзюдоисты узнали об особенностях отбора на Олимпиаду-2028.