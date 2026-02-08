09:41, 08 Февраль 2026 | GMT +5
Казахстанец завоевал бронзу турнира Grand Slam по дзюдо в Париже
В Париже на турнире серии Grand Slam по дзюдо бронзовым призером в весовой категории до 60 килограммов стал казахстанский спортсмен Аман Бакытжан, передает агентство Kazinform cо ссылкой на НОК РК.
Он уверенно прошел стартовые раунды и вышел в полуфинал. Однако в поединке за выход в финал он уступил Дильшоту Халматову из Украины.
В схватке за третье место Бакытжан одержал победу над кубинцем Джонатом Чароном и поднялся на пьедестал почета.
