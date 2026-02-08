РУ
    09:41, 08 Февраль 2026 | GMT +5

    Казахстанец завоевал бронзу турнира Grand Slam по дзюдо в Париже

    В Париже на турнире серии Grand Slam по дзюдо бронзовым призером в весовой категории до 60 килограммов стал казахстанский спортсмен Аман Бакытжан, передает агентство Kazinform cо ссылкой на НОК РК.

    Аман Бакытжан дзюдо
    Фото: НОК РК

    Он уверенно прошел стартовые раунды и вышел в полуфинал. Однако в поединке за выход в финал он уступил Дильшоту Халматову из Украины.

    В схватке за третье место Бакытжан одержал победу над кубинцем Джонатом Чароном и поднялся на пьедестал почета.

    Ранее сообщалось, что казахстанские дзюдоисты узнали об особенностях отбора на Олимпиаду-2028.

    Дамира Кеңесбай
