Казахстанские дзюдоисты узнали об особенностях отбора на Олимпиаду-2028

Международная активность в летних видах спорта постепенно возобновляется, а спортсмены начинают подготовку к Олимпийским играм 2028 года в Лос-Анджелесе. В 2026 году во Франции будут разыгрываться важные очки, а стартовые турниры позволят спортсменам закрепить свои позиции до начала олимпийской квалификации.

Мировой тур по дзюдо 2026 года стартует в следующем месяце с престижного турнира Paris Grand Slam. Запланированное на 7-8 февраля, это событие остается одним из важнейших в международном календаре. Однако соревновательный импульс нарастает еще раньше, с континентальными турнирами в Касабланке (Марокко) и Софии (Болгария). Эти первые соревнования служат важной площадкой для проверки формы спортсменов перед тем, как мировая элита соберется в столице Франции.

В то время как первые месяцы 2026 года сосредоточены на укреплении позиций в рейтинге, в июне ставки значительно возрастут.

Турнир Ulaanbaatar Grand Slam в Монголии, который пройдет 19-21 июня, официально считается отправной точкой процесса олимпийской квалификации к Играм-2028. С этого момента каждая победа приобретает дополнительный вес, повышая шансы на попадание в состав сборной на следующие летние Олимпийские игры.

Для динамичного отражения текущей формы Международная федерация дзюдо (IJF) использует скользящую систему начисления очков, где результаты учитываются в полном объеме в течение двенадцати месяцев, после чего уменьшаются вдвое и в конечном итоге аннулируются через два года.

С началом нового сезона ряд спортсменов уверенно вышли в лидеры своих весовых категорий. В мужском зачете Инал Тасоев и Санширо Мурао возглавляют тяжелую и среднюю категории соответственно. В числе лидеров своих весов также Аюб Блиев, Такеши Такеока, Жоан-Бенжамин Габа, Тимур Арбузов и Дота Араи.

В женской категории наблюдается аналогичное доминирование со стороны признанных имен. Патрисия Сампайо и Лара Цветко вступают в год со значительным количеством очков, наряду с другими лидерами категорий, включая Абибу Абужакынову, Дистрию Красники, Этери Липартелиани, Харуку Каджу и Хенджи Ли.

Напомним, что в 2026 году выступления также возобновит самый титулованный дзюдоист Казахстана Елдос Сметов.