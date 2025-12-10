РУ
    15:42, 10 Декабрь 2025 | GMT +5

    Колонну из 150 автомобилей вывели из снежного плена полицейские в ВКО

    В Восточном Казахстане сотрудники полиции помогли вывести из заносов колонну из примерно 150 автомобилей, передает корреспондент агентства Kazinform.

    Сильный снегопад и почти нулевая видимость днем серьезно осложнили дорожную обстановку на ключевых направлениях региона.

    Непогода парализовала движение на трассах Усть-Каменогорск – Алтай, Усть-Каменогорск – Риддер и Усть-Каменогорск – Семей и Усть-Каменогорск - Шемонаиха. На ряде участков машины оказались заблокированными в переметах и не могли продолжить путь.

    По данным департамента полиции ВКО, только за один день стражи порядка оказали помощь более чем десяти водителям большегрузов и легковых авто, которые застряли в снегу.

    — Погодные условия ухудшились резко. Сильная метель, накат, видимость почти нулевая. Экипажи патрульной полиции работают на всех проблемных участках, помогают водителям и контролируют безопасность движения, — сообщили в ДП ВКО.

    Особо сложный участок — район села Герасимовки. Именно там сформировалась колонна примерно из 150 автомобилей. Сотрудники батальона патрульной полиции организовали сопровождение, помогали водителям ориентироваться в условиях плохой видимости и обеспечивали прохождение наиболее опасных отрезков пути.

    — Участки переметало буквально на глазах. Люди долго стояли на морозе, поэтому мы поддерживали их горячим чаем, — отметили в патрульной полиции.

    Дорожные службы работали круглые сутки. По словам директора ВКО филиала ТОО «КАЖсервис» Нурлана Азимбаева, вся техника была задействована на расчистке региональных дорог.

    — Работа велась на всех направлениях, от Усть-Каменогорска в сторону Шемонаихи, Алматы, Алтая, Катона и Семея. Сутки шёл снег, выпало более 50 мм осадков. Мы задействовали 25 комбинированных дорожных машин, 6 автогрейдеров — всего около 60 единиц техники и свыше 80 сотрудников. Сейчас дороги полностью открыты. До этого были закрыты трассы на Риддер, Шемонаиху, Семей и Алматы, — сообщил Нурлан Азимбаев.

    Слаженные действия дорожных служб и полиции позволили избежать крупных заторов и аварий в условиях снежной стихии.

    В департаменте полиции ВКО призвали жителей региона внимательно планировать поездки, учитывать штормовые предупреждения и следить за обновлениями о состоянии дорог.

    Ранее сообщалось, что движение транспорта ограничили на трассах в трех регионах Казахстана.

    Теги:
    ВКО Восточно-Казахстанская область Полиция Авто Непогода
    Нелли Нигматуллина
    Автор
