Колонну из 150 автомобилей вывели из снежного плена полицейские в ВКО

Сильный снегопад и почти нулевая видимость днем серьезно осложнили дорожную обстановку на ключевых направлениях региона.

Непогода парализовала движение на трассах Усть-Каменогорск – Алтай, Усть-Каменогорск – Риддер и Усть-Каменогорск – Семей и Усть-Каменогорск - Шемонаиха. На ряде участков машины оказались заблокированными в переметах и не могли продолжить путь.

По данным департамента полиции ВКО, только за один день стражи порядка оказали помощь более чем десяти водителям большегрузов и легковых авто, которые застряли в снегу.

кадр из видео

— Погодные условия ухудшились резко. Сильная метель, накат, видимость почти нулевая. Экипажи патрульной полиции работают на всех проблемных участках, помогают водителям и контролируют безопасность движения, — сообщили в ДП ВКО.

Особо сложный участок — район села Герасимовки. Именно там сформировалась колонна примерно из 150 автомобилей. Сотрудники батальона патрульной полиции организовали сопровождение, помогали водителям ориентироваться в условиях плохой видимости и обеспечивали прохождение наиболее опасных отрезков пути.

— Участки переметало буквально на глазах. Люди долго стояли на морозе, поэтому мы поддерживали их горячим чаем, — отметили в патрульной полиции.

Дорожные службы работали круглые сутки. По словам директора ВКО филиала ТОО «КАЖсервис» Нурлана Азимбаева, вся техника была задействована на расчистке региональных дорог.

— Работа велась на всех направлениях, от Усть-Каменогорска в сторону Шемонаихи, Алматы, Алтая, Катона и Семея. Сутки шёл снег, выпало более 50 мм осадков. Мы задействовали 25 комбинированных дорожных машин, 6 автогрейдеров — всего около 60 единиц техники и свыше 80 сотрудников. Сейчас дороги полностью открыты. До этого были закрыты трассы на Риддер, Шемонаиху, Семей и Алматы, — сообщил Нурлан Азимбаев.

Слаженные действия дорожных служб и полиции позволили избежать крупных заторов и аварий в условиях снежной стихии.

В департаменте полиции ВКО призвали жителей региона внимательно планировать поездки, учитывать штормовые предупреждения и следить за обновлениями о состоянии дорог.

Ранее сообщалось, что движение транспорта ограничили на трассах в трех регионах Казахстана.