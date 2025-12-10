14:21, 10 Декабрь 2025 | GMT +5
Движение транспорта ограничили на трассах в трех регионах Казахстана
В нескольких регионах страны введены ограничения движения из-за резкого ухудшения погоды, передает агентство Kazinform.
Как сообщили в нацкомпании «КазАвтоЖол», 10 декабря в 14:00 в связи ухудшением погодных условий на следующих автодорогах республиканского значения вводится ограничение движения для всех видов автотранспорта:
Область Абай
- на участке автодороги «Граница КНР – Майкапшагай – с обходом Зайсан – Калбатау – Семей – Павлодар – граница РФ» км. 910-1087 (с.Калбатау – до пов. с.Богас).
Ориентировочное время открытия дороги - 11 декабря в 00:00.
Мангистауская область
- на участке автодороги «Доссор – Кульсары – Бейнеу – Сай-Утес – Шетпе – Жетыбай – Актау» км. 338-642, ( уч. с.Бейнеу – с.Шетпе);
Ориентировочное время открытия дороги - 10 декабря в 22:00.
Область Жетысу
- на участке автодороги «Ушарал – Достык» км 10-164 (г.Ушарал – ст. Достык).
Ориентировочное время открытия дороги - 11 декабря в 08:00.
Ранее сообщалось, что снегопады и метели сменят морозы в Казахстане.