    14:21, 10 Декабрь 2025 | GMT +5

    Движение транспорта ограничили на трассах в трех регионах Казахстана

    В нескольких регионах страны введены ограничения движения из-за резкого ухудшения погоды, передает агентство Kazinform.

    трасса
    Фото: Мухтор Холдорбеков / Kazinform

    Как сообщили в нацкомпании «КазАвтоЖол», 10 декабря в 14:00 в связи ухудшением погодных условий на следующих автодорогах республиканского значения вводится ограничение движения для всех видов автотранспорта:

    Область Абай

    • на участке автодороги «Граница КНР – Майкапшагай – с обходом Зайсан – Калбатау – Семей – Павлодар – граница РФ» км. 910-1087 (с.Калбатау – до пов. с.Богас).

    Ориентировочное время открытия дороги - 11 декабря в 00:00.

    Мангистауская область

    • на участке автодороги «Доссор – Кульсары – Бейнеу – Сай-Утес – Шетпе – Жетыбай – Актау» км. 338-642, ( уч. с.Бейнеу – с.Шетпе);

    Ориентировочное время открытия дороги - 10 декабря в 22:00.

    Область Жетысу

    • на участке автодороги «Ушарал – Достык» км 10-164 (г.Ушарал – ст. Достык).

    Ориентировочное время открытия дороги - 11 декабря в 08:00.

    Ранее сообщалось, что снегопады и метели сменят морозы в Казахстане.

    КазАвтоЖол Регионы Казахстана Область Жетысу Область Абай Закрытие дорог Мангистауская область
