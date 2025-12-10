Снегопады и метели сменят морозы в Казахстане

Как отмечается в сообщении, циклон принесет более неустойчивые погодные условия: ожидаются осадки в виде дождя и снега, гололед, а в северных, центральных и восточных районах — снегопады и метель. По республике прогнозируется усиление ветра, а в ночные и утренние часы сохранится туман.

Температурный фон также изменится: в северных, центральных и восточных регионах ночью температура повысится до 5–15 мороза, днем ожидается 0-5 мороза, в западных, южных и юго-восточных районах ночью прогнозируется 0-5 мороза, днем 0-8 тепла °С.

Напомним, как сообщили на запрос редакции в РГП «Казгидромет», на большей части республики осадки прогнозируются в пределах климатической нормы. По предварительным прогнозам, зима 2025–2026 года в Казахстане будет умеренно теплой.