    13:59, 10 Декабрь 2025 | GMT +5

    Снегопады и метели сменят морозы в Казахстане

    В ближайшие сутки влияние северного антициклона начнет ослабевать, и на территорию республики начнет смещаться Атлантический циклон, передает агентство Kazinform со ссылкой на РГП «Казгидромет».

    Фото: Алина Тулеубаева / Kazinform

    Как отмечается в сообщении, циклон принесет более неустойчивые погодные условия: ожидаются осадки в виде дождя и снега, гололед, а в северных, центральных и восточных районах — снегопады и метель. По республике прогнозируется усиление ветра, а в ночные и утренние часы сохранится туман.

    Температурный фон также изменится: в северных, центральных и восточных регионах ночью температура повысится до 5–15 мороза, днем ожидается 0-5 мороза, в западных, южных и юго-восточных районах ночью прогнозируется 0-5 мороза, днем 0-8 тепла °С.

    Напомним, как сообщили на запрос редакции в РГП «Казгидромет», на большей части республики осадки прогнозируются в пределах климатической нормы.  По предварительным прогнозам, зима 2025–2026 года в Казахстане будет умеренно теплой. 

    Диана Калманбаева
    Диана Калманбаева
    Автор
