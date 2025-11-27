РУ
    13:09, 27 Ноябрь 2025 | GMT +5

    Количество трехсменных школ сократилось вдвое в Алматинской области

    Аким региона Марат Султангазиев сообщил, как решают проблему переполненных школ. С 2022 года в регионе построили 69 новых школ и шесть пристроек, а также капитально отремонтировали 55 школ, передает корреспондент агентства Kazinform.

    Количество трехсменных школ сократилось вдвое в Алматинской области
    Фото: СЦК

    — В результате за последние три года количество трехсменных школ сократилось с 52 до 28. До конца года будут открыты еще шесть школ и завершены работы по капитальному ремонту 20 школ, — отметил аким на пресс-конференции в СЦК.

    В сфере здравоохранения с 2022 по 2025 годы построили 55 объектов, закупили 153 единицы медицинского оборудования на шесть млрд тенге. Для культурного и спортивного развития региона возведены семь домов культуры, шесть спортивных комплексов, государственный архив и школа искусств.

    Для развития креативной индустрии открыт филиал New York Film Academy, а в университете имени Сулеймана Демиреля начал работу новый инновационный корпус.
    В современном центре по обучению и исследованиям в области искусственного интеллекта и цифровых технологий уже обучаются 1 100 студентов.

    Напомним, ранее мы писали, что в области появятся 15 новых индустриальных зон. Алматинская область удвоила экономику за три года. 

