Количество сельхозкооперативов увеличилось в 1,5 раза в Казахстане за пять лет

С 2023 года в целях повышения доходов сельского населения реализуется программа «Ауыл аманаты», предусматривающая льготное кредитование и лизинг бизнес-проектов жителей сельских населенных пунктов и малых городов под 2,5% сроком до пяти лет, а в сфере животноводства — до семи лет. Для кооперативов предусмотрены увеличенные лимиты финансирования.

Упрощены условия субсидирования в рамках Правил субсидирования развития племенного животноводства: для кооперативов, сформированных из ЛПХ, по ряду направлений не требуется наличие учетного номера и земель сельхозназначения.

Благодаря системной господдержке количество сельхозкооперативов увеличилось в 1,5 раза — с 2 840 в 2019 году до 4 465 в 2024 году.

В рамках поручения Главы государства по развитию кооперации в АПК сформирован комплекс мероприятий, включая определение потребности в земельных ресурсах и инфраструктуре, повышение агрокомпетенций, сопровождение проектов и другие меры.

Утвержден План мероприятий по стимулированию развития кооперации до 2029 года. Документ предусматривает тиражирование лучших практик, обучение и агросопровождение кооперативов, а также проведение разъяснительных и обучающих мероприятий для фермеров и ЛПХ.

Для долгосрочного развития кооперации внедряются механизмы субсидирования и льготного финансирования кооперативов откормочного и продуктового направления. С сентября 2025 года по линии АО «Аграрная кредитная корпорация» действует льготная программа на пополнение оборотных средств для откормплощадок под пять процентов сроком до 12 месяцев без ограничений по форме собственности.

В рамках Комплексного плана развития животноводства планируется внедрение механизма гарантирования кредитов и увеличение сроков кредитования до 15 месяцев, что повысит доступность финансирования. Также рассматривается смягчение ветеринарно-санитарных требований для получения учетных номеров, что расширит круг потенциальных участников программ поддержки.

Напомним, Минсельхоз РК изменил правила субсидирования в агропромышленном комплексе.