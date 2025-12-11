РУ
    16:46, 11 Декабрь 2025 | GMT +5

    Количество сделок купли-продажи жилья в Казахстане уменьшилось на 3,1%

    В ноябре количество зарегистрированных сделок купли-продажи жилья по республике составило 39 973, передает агентство Kazinform со ссылкой на Бюро национальной статистики.

    ключи от квартиры, заселение, жилье
    Фото: Freepik

    Из них 8 751 сделок – по индивидуальным домам и 31 222 сделок – по квартирам в многоквартирных домах. По сравнению с октябрем 2025 года (41 259) количество сделок купли-продажи жилья уменьшилось на 3,1%.

    Лидерами по количеству сделок остаются города Астана (8 861 – 22,2%) и Алматы (7 443 – 18,6%), а также Карагандинская область (2 731 – 6,8%). Меньше всего сделок проведено в области Улытау – 339 сделок (0,8%).

    По сравнению с октябрем 2025 года в ноябре наибольший рост количества сделок зарегистрирован в Кызылординской (+19,7%), Костанайской (+19,5%) областях и области Жетысу (+14,2%). А наибольший спад за месяц произошел в Мангистауской (-17,7%), Акмолинской (-15,2%) и Атырауской (-12,7%) областях.

    Основная доля продаж по жилью в многоквартирных домах приходится на города Астана (27,9%), Алматы (21,9%) и Карагандинскую область (7,3%). Лидерами в продажах по количеству комнат стали 2-х комнатные квартиры, в ноябре 2025 года по ним было оформлено 11 888 сделок.

    Наибольший рост количества сделок по индивидуальным домам наблюдается в Кызылординской (+33,6%) области, областях Жетысу (+25,4%) и Абай (+11,3%). Наибольший спад за месяц произошел в Мангистауской (-12,8%) области, городе Шымкент (-12,1%) и области Улытау (-11,3%).

    Напомним, в 2025 году в Казахстане сдадут почти 20 млн квадратных метров нового жилья.

    Долевое строительство Жилье Строительство Статистика
    Автор
