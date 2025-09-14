Количество разводов снижается в Казахстане

— Согласно социологическим данным, для большинства казахстанцев (85–89%) приоритетными остаются взаимная любовь, уважение и понимание в отношениях между супругами и детьми. Именно эти ценности лежат в основе крепкой и благополучной семьи, — сообщила А. Балаева.

Наблюдается тенденция к снижению числа разводов. За последние пять лет их количество уменьшилось почти на 16% (с 48,2 тыс. случаев в 2020 году до 40,5 тыс. в 2024 году). Это свидетельствует о росте ответственности супругов и их стремлении сохранить семьи.

С 2019 года совместно с Верховным Судом реализуется проект при судах по делам несовершеннолетних «Бақытты отбасы», направленный на разрешение конфликтов в бракоразводных процессах. В рамках проекта предоставляются консультации психологов, юристов, медиаторов и социальных работников.

В 2024 году 37,5% дел завершились примирением сторон (в 2023 году — 33,1%), что подтверждает эффективность проекта.

Особое внимание уделяется обучающим программам для пар, вступающих в брак, направленным на гармонизацию отношений.

Важную роль играет также проект «Академия родителей», который направлен на повышение родительских компетенций и формирование ответственного отношения к воспитанию детей.

Значительный вклад в поддержку граждан вносят Центры поддержки семьи. Сегодня в стране функционирует 131 ЦПС, которые становятся точкой опоры для тысяч семей. С начала года в ЦПС обратились более 40 тысяч граждан. Было оказано свыше 15 тысяч консультаций по наиболее актуальным вопросам, еще около 4 тысяч человек находятся на комплексном сопровождении.

Ранее сообщалось, что казахстанцы все чаще вступают в межэтнические браки.