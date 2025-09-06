Казахстанцы все чаще вступают в межэтнические браки

В Казахстане продолжается рост доли смешанных браков — тенденция, которая наблюдается уже четвертый год подряд. Об этом свидетельствуют данные «Демографического ежегодника Казахстана» Бюро национальной статистики АСПиР РК.

Согласно публикации, доля межэтнических браков в 2024 году достигла одного из самых высоких уровней за последние два десятилетия. На аналогичной отметке показатель находился лишь в 2007 году. Абсолютный максимум за 21 год наблюдений фиксировался в 2005 году — тогда доля смешанных союзов достигала 18,8%.

В течение длительного периода — с 2004 по 2020 год — наблюдалось устойчивое снижение доли межнациональных браков. За это время показатель сократился на 4,5 процентного пункта, опустившись до 14,2% — минимума за всю доступную историю наблюдений. Однако начиная с 2021 года тренд развернулся: за последние четыре года рост составил 4 процентных пункта, что позволило вернуться к значениям 2000-х годов.

Анализ этнического состава новобрачных показывает, что представители самой многочисленной этнической группы — казахи — реже других заключают смешанные браки. В 2024 году только 6,9% казахских женихов (5,9 тыс. из 85,8 тыс.) выбрали супруг из другой этнической группы. Среди казашек этот показатель еще ниже — 5,7% (4,8 тыс. из 84,7 тыс.).

Наибольшая открытость к межэтническим союзам наблюдается у русских. В 2024 году 30,7% русских женихов (5,7 тыс. из 18,6 тыс.) и 35,6% невест (7,1 тыс. из 20 тыс.) заключили браки с представителями других национальностей. У узбеков доля смешанных браков составила 15,7% среди мужчин (0,8 тыс. из 4,9 тыс.) и 17,2% среди женщин (0,9 тыс. из 5 тыс.).

Эксперты подчеркивают: подобная статистика может отражать не только культурные предпочтения, но и демографическую реальность. Чем многочисленнее этническая группа, тем выше вероятность, что ее представители вступят в брак внутри своей общины.

