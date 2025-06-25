Количество преступлений в Казахстане снизилось на 11%

В ходе заседания подведены итоги оперативно-служебной деятельности за первое полугодие текущего года, а также определены приоритетные задачи в рамках реализации поручений Президента страны, данных на расширенном заседании Коллегии правоохранительных органов.

Как отметил министр внутренних дел Ержан Саденов, за отчетный период наблюдается положительная динамика. Общее количество зарегистрированных преступлений снизилось на 11%. Отмечено сокращение числа убийств, тяжких телесных повреждений, изнасилований, разбоев, грабежей, хулиганств, краж, скотокрадств и других преступлений. Также зафиксировано снижение уровня правонарушений в общественных местах и на улицах.

Наряду с положительными результатами, участники заседания рассмотрели существующие недостатки в деятельности подразделений и обсудили пути их устранения. Перед руководителями и личным составом поставлены конкретные задачи по продвижению принципа «Закон и Порядок», усилению профилактики правонарушений, совершенствованию уголовно-исполнительной системы, внедрению сервисной модели работы полиции и укреплению кадрового потенциала.

Особое внимание уделено вопросам взаимодействия с местными исполнительными органами, в том числе по линии повышения материально-технической оснащенности подразделений, обеспечению качественного проведения республиканской акции «Таза Қазақстан», созданию условий для безопасного пребывания туристов в стране, а также дальнейшему внедрению цифровых решений в сфере охраны общественного порядка и досудебного расследования.

В рамках заседания, приуроченного ко Дню казахстанской полиции, за высокие показатели в служебной деятельности отмечены и поощрены лучшие сотрудники органов внутренних дел.

Ранее Глава государства Касым-Жомарт Токаев выступил на расширенной коллегии правоохранительных органов, где объявил о начале недели «Закона и Порядка». Также Президент подписал Закон об амнистии к 30-летию Конституции.

Кроме того, Глава государства предложил создать новое подразделение в системе МВД и заявил о необходимости запустить национальную платформу «Безопасный город».