Количество кредитных заявок от казахстанцев сократилось на 13,1%

АФК опубликовал аналитический обзор рынка розничных кредитов банков второго уровня за девять месяцев 2025 года.

Как отмечают аналитики, снижение зафиксировано в ключевом сегменте беззалоговых займов (−16,4%), тогда как во всех остальных сегментах наблюдается увеличение спроса: в ипотеке (+10,2%), автокредитах (+48%), потребительских займах под залог недвижимости (+54,5%).

В сообщении говорится, что охлаждение спроса на беззалоговые займы может быть обусловлено сочетанием нескольких факторов: жесткими финансовыми условиями (охлаждение совокупного спроса), ужесточением макропруденциального регулирования (повышают барьеры входа для заемщиков), снижением реальных доходов домохозяйств (−1,7%) и насыщением рынка.

О более осторожном обращении за необеспеченными кредитами, эффектах насыщения и высокой базы также может свидетельствовать снижение числа уникальных заемщиков в беззалоговом сегменте (−1,5 тыс.). Во всех остальных сегментах, аналогично заявкам, наблюдается рост уникальных заемщиков, подчеркивают в АФК.

На этом фоне наблюдается замедление роста общей розничной клиентской базы более чем в два раза, до 104,4 тыс. за девять месяцев 2025 года против показателя в 240,6 тыс. за аналогичный период 2024 года.

За этот же период число занятых в экономике увеличилось на 133,1 тыс. человек, что привело к снижению уровня проникновения кредитования до 88,5%.

Аналитики заявляют, что переориентация спроса четко отражена в динамике выдач: новый объем беззалоговых кредитов замедлился более чем в два раза (10,1% против 25,8% годом ранее), тогда как обеспеченные категории ускорились: займы под залог недвижимости (+18,6% против 4,4%), ипотека (+25,1% против 17%) и особенно автокредиты (+47,0% против 35,2%).

Рост в обеспеченном сегменте может определяться тем, что в условиях высокой базовой ставки и ужесточения регулирования залоговые займы остаются более доступными для заемщиков (за счет льготных программ, предложения ряда акционных продуктов, усиливающейся конкуренции банков за клиента) и менее рискованными для банков, говорят специалисты.

Ценовые условия по займам населению к концу третьего квартала начали ухудшаться в сегментах ипотеки и автокредитования на фоне завершения отдельных маркетинговых программ, роста стоимости фондирования и общего повышения ставок в системе.

Уровень одобрений по заявкам показал разнонаправленную динамику: умеренно вырос в автокредитах (с 16,5% до 17,5%), в беззалоговых потребительских займах (с 27,5% до 31,5%) и потребительских обеспеченных (с 34,4% до 34,5%) на фоне роста зарплат (+11,3%) и занятости, но значимо упал в ипотеке (с 39,2% до 25,2%) под влиянием отрицательного эффекта от заявления о снижении ГЭСВ при росте базовой ставки, сужения круга заемщиков, соответствующих требованиям к долговой нагрузке и платежеспособности.

В четвертом квартале 2025 года ожидается снижение спроса на ипотеку, беззалоговые кредиты и автокредиты из-за ужесточения финусловий вследствие повышения базовой ставки и новых регуляторных ограничений, что может привести к дополнительному охлаждению рынка.

Резюмируя данные, аналитики пишут, что за январь–сентябрь 2025 года прирост новых выдач в розничном сегменте замедлился почти вдвое — до 12,8% против 23,3% годом ранее, что отражает охлаждение спроса на беззалоговые займы на фоне высокой базовой ставки, ужесточения макропруденциальных требований, снижения реальных доходов казахстанцев и эффекта насыщения рынка.

Однако ссудный розничный портфель продемонстрировал лишь минимальное замедление — до 16,2% с 16,6% годом ранее. Это объясняется изменением структуры кредитования: рост выдач сместился в сторону обеспеченных займов — ипотечных, автокредитов и потребительских под залог, которые, как правило, имеют намного более крупные средние суммы кредита и более длинные сроки. Такой профиль выдач стабилизирует портфель и сглаживает эффект замедления выдачи новых кредитов по рынку в целом.

Рост клиентской базы закономерно замедляется после периода расширения последних лет на фоне насыщения рынка и теперь отстает от темпов увеличения занятых в экономике. Таким образом, розничный кредитный цикл постепенно переходит в фазу сжатия.

В четвертом квартале прогнозируется продолжение тенденции охлаждения: спрос на ипотеку, автокредиты и беззалоговые займы снизится под воздействием повышения базовой ставки и новых регуляторных ограничений. АФК считает, что сохранение спроса ожидается лишь в сегменте потребительских займов под залог, что не сможет компенсировать общего нисходящего тренда.

На макроуровне это означает более слабый вклад потребления в ВВП: домохозяйства ведут себя осторожнее в покупках, а доступность кредита — снижается. В совокупности это может замедлить экономическую активность в начале 2026 года, особенно если сжатие кредитования совпадет с изменением налоговых условий и длительным сохранением высокой базовой ставки, заключили аналитики.

