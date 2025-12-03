Количество кредитных заявок от казахстанцев сократилось на 13,1%
За январь–сентябрь текущего года общее количество кредитных заявок от казахстанцев сократилось на 13,1% в сравнении с приростом на 4,5% за аналогичный период 2024 года, передает агентство Kazinform со ссылкой на АФК.
АФК опубликовал аналитический обзор рынка розничных кредитов банков второго уровня за девять месяцев 2025 года.
Как отмечают аналитики, снижение зафиксировано в ключевом сегменте беззалоговых займов (−16,4%), тогда как во всех остальных сегментах наблюдается увеличение спроса: в ипотеке (+10,2%), автокредитах (+48%), потребительских займах под залог недвижимости (+54,5%).
В сообщении говорится, что охлаждение спроса на беззалоговые займы может быть обусловлено сочетанием нескольких факторов: жесткими финансовыми условиями (охлаждение совокупного спроса), ужесточением макропруденциального регулирования (повышают барьеры входа для заемщиков), снижением реальных доходов домохозяйств (−1,7%) и насыщением рынка.
О более осторожном обращении за необеспеченными кредитами, эффектах насыщения и высокой базы также может свидетельствовать снижение числа уникальных заемщиков в беззалоговом сегменте (−1,5 тыс.). Во всех остальных сегментах, аналогично заявкам, наблюдается рост уникальных заемщиков, подчеркивают в АФК.
На этом фоне наблюдается замедление роста общей розничной клиентской базы более чем в два раза, до 104,4 тыс. за девять месяцев 2025 года против показателя в 240,6 тыс. за аналогичный период 2024 года.
За этот же период число занятых в экономике увеличилось на 133,1 тыс. человек, что привело к снижению уровня проникновения кредитования до 88,5%.
Аналитики заявляют, что переориентация спроса четко отражена в динамике выдач: новый объем беззалоговых кредитов замедлился более чем в два раза (10,1% против 25,8% годом ранее), тогда как обеспеченные категории ускорились: займы под залог недвижимости (+18,6% против 4,4%), ипотека (+25,1% против 17%) и особенно автокредиты (+47,0% против 35,2%).
Рост в обеспеченном сегменте может определяться тем, что в условиях высокой базовой ставки и ужесточения регулирования залоговые займы остаются более доступными для заемщиков (за счет льготных программ, предложения ряда акционных продуктов, усиливающейся конкуренции банков за клиента) и менее рискованными для банков, говорят специалисты.
Ценовые условия по займам населению к концу третьего квартала начали ухудшаться в сегментах ипотеки и автокредитования на фоне завершения отдельных маркетинговых программ, роста стоимости фондирования и общего повышения ставок в системе.
Уровень одобрений по заявкам показал разнонаправленную динамику: умеренно вырос в автокредитах (с 16,5% до 17,5%), в беззалоговых потребительских займах (с 27,5% до 31,5%) и потребительских обеспеченных (с 34,4% до 34,5%) на фоне роста зарплат (+11,3%) и занятости, но значимо упал в ипотеке (с 39,2% до 25,2%) под влиянием отрицательного эффекта от заявления о снижении ГЭСВ при росте базовой ставки, сужения круга заемщиков, соответствующих требованиям к долговой нагрузке и платежеспособности.
В четвертом квартале 2025 года ожидается снижение спроса на ипотеку, беззалоговые кредиты и автокредиты из-за ужесточения финусловий вследствие повышения базовой ставки и новых регуляторных ограничений, что может привести к дополнительному охлаждению рынка.
Резюмируя данные, аналитики пишут, что за январь–сентябрь 2025 года прирост новых выдач в розничном сегменте замедлился почти вдвое — до 12,8% против 23,3% годом ранее, что отражает охлаждение спроса на беззалоговые займы на фоне высокой базовой ставки, ужесточения макропруденциальных требований, снижения реальных доходов казахстанцев и эффекта насыщения рынка.
Однако ссудный розничный портфель продемонстрировал лишь минимальное замедление — до 16,2% с 16,6% годом ранее. Это объясняется изменением структуры кредитования: рост выдач сместился в сторону обеспеченных займов — ипотечных, автокредитов и потребительских под залог, которые, как правило, имеют намного более крупные средние суммы кредита и более длинные сроки. Такой профиль выдач стабилизирует портфель и сглаживает эффект замедления выдачи новых кредитов по рынку в целом.
Рост клиентской базы закономерно замедляется после периода расширения последних лет на фоне насыщения рынка и теперь отстает от темпов увеличения занятых в экономике. Таким образом, розничный кредитный цикл постепенно переходит в фазу сжатия.
В четвертом квартале прогнозируется продолжение тенденции охлаждения: спрос на ипотеку, автокредиты и беззалоговые займы снизится под воздействием повышения базовой ставки и новых регуляторных ограничений. АФК считает, что сохранение спроса ожидается лишь в сегменте потребительских займов под залог, что не сможет компенсировать общего нисходящего тренда.
На макроуровне это означает более слабый вклад потребления в ВВП: домохозяйства ведут себя осторожнее в покупках, а доступность кредита — снижается. В совокупности это может замедлить экономическую активность в начале 2026 года, особенно если сжатие кредитования совпадет с изменением налоговых условий и длительным сохранением высокой базовой ставки, заключили аналитики.
