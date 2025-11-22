Как рассрочки и кредиты влияют на инфляцию и долговую нагрузку казахстанцев

По словам председателя совета Ассоциации финансистов Казахстана Елены Бахмутовой, за последние десять лет самый основной вклад в инфляцию в Казахстане приходился на продовольственные товары. Их вклад в инфляцию составляет 45%, тогда как непродовольственные товары дают 30%, услуги — 25%.

Она считает, что продовольственная инфляция в меньшей степени связана с ростом потребительского кредитования. Большая часть непродовольственной корзины — около 60% — состоит из импортной продукции, поэтому ослабление тенге оказывало самое существенное влияние на рост цен. Давление на цены усиливают импортная зависимость, логистические ограничения, недостаточная конкуренция и геополитические факторы.

Фото: Камшат Абдирайым / Kazinform

— В период ослабления тенге (2022–2025 годы) рост непродовольственных цен почти полностью был зависим от валютной переоценкой. Если посмотреть на статистику, в 2019 и 2023 годах у нас был рост потребительских займов, а инфляция в непродовольственном сегменте замедлялась. Даже при высоком росте потребительского кредитования основным источником непродовольственной инфляции остается валютный канал. Его влияние значительно сильнее любых других, — рассказала Елена Бахмутова.

По словам главы АФК, идет замедление темпа выдачи беззалоговых кредитов, чему способствуют меры регулятора.

— Если будет чрезмерный фокус на сокращение потребительского кредитования, то мы увидим последствия в лице сокращения предложения услуг торговли и оптового ритейла. Соответственно, нужно понимать, что основная занятость приходится на эти сегменты. Поэтому любые предложения должны быть сбалансированными, без приоритизации, без должного обоснования, — подытожила она.

Рассрочки и поведение заемщиков

В свою очередь, председатель общественного совета министерства нацэкономики Ильдар Шамсутдинов считает, что Казахстан по структуре кредитования ближе к «богатым» странам, где потребительское кредитование сильнее влияет на инфляцию.

По его мнению, рассрочки снижают чувствительность населения к цене и провоцируют нерациональное кредитное поведение. Люди начинают набирать кредиты вне зависимости от общей суммы платежей по долгу. Размер ежемесячного платежа практически не ощущается, также теряется понимание того, как это повлияет на их финансовое будущее.

Фото: Камшат Абдирайым / Kazinform

— Поэтому очень важно со стороны регулятора вовремя внедрять коэффициент долговой нагрузки и правильно его рассчитывать. Рассрочки увеличивают вероятность долговых ошибок, то есть кроме самих рассрочек, люди начинают брать микрозаймы с высокими комиссиями. В целом рассрочки вызывают «липкую ликвидность». Это значит, что кредитная карта становится продолжением доходов. Люди не понимают, что это кредит, чем увеличивают будущие траты. Более того, рост расходов начинается у людей, которые могли бы купить товары без рассрочки. Они просто берут рассрочки, потому что все берут. Это поведенческий кредитный эффект, который в будущем ведет к финансовой нагрузке, — считает Эльдар Шамсутдинов.

По его словам, около 50% домохозяйств уже сейчас имеют долговую нагрузку более 30% от доходов.

Нет данных по классическим рассрочкам

Продолжая тему долговой нагрузки, заместитель председателя Нацбанка Виталий Тутушкин сообщил, что нет данных по классическим BNPL.

Он подчеркнул, что информация о суммах, условиях и штрафах по банковским займам в рассрочку (BNPL) фиксируется в кредитном регистре. В настоящее время рассрочками пользуются 63% всех заемщиков, что составляет около 4,9 миллиона человек. При этом нет информации о рассрочках, выдаваемых нефинансовыми организациями, например, на автомобили или другие крупные товары.

Фото: Камшат Абдирайым / Kazinform

— Таких сегментов на самом деле очень много, они растут, и по ним нет никакой информации. Эти организации не сдают данные в кредитные бюро. Они не финансовые организации, поэтому они не отчитываются перед Национальным банком или перед АРРФР, — сказал он.

По его мнению, это тоже долговая нагрузка, и по ней необходимо собирать соответствующую информацию. Клиент, который взял автомобиль или ипотеку у застройщика, приходит в банк, и для банка его кредитная история чистая, поэтому он продолжает получать кредиты.

— Я даже боюсь представить, какая потенциально долговая нагрузка может быть у этого человека и какая доля его дохода может уходить на обслуживание всех обязательств. Поэтому недавно председатель Нацбанк заявил, что мы будем изучать рынок недвижимости застройщиков и автомобилей. Мы не планируем его регулировать, так как это не наша сфера, но тем не менее рынок должен стать более прозрачным. Мы должны понимать, сколько таких займов существует, сколько людей вовлечено в этот сегмент, сколько уже имеют такие займы, чтобы адекватно оценивать текущую долговую нагрузку граждан, которую сейчас мы не видим, — заключил Виталий Тутушкин.

Напомним, глава Национального Банка Тимур Сулейменов на заседании Правительства РК сообщил о начале подготовки к активации коэффициента долга к доходу заемщика (КДД) и ужесточению требований к долговой нагрузке.