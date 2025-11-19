Коэффициент долга к доходу начнут учитывать в Казахстане при выдаче кредитов с 2026 года
Глава Национального Банка Тимур Сулейменов на заседании Правительства РК сообщил о начале подготовки к активации коэффициента долга к доходу заемщика (КДД) и ужесточению требований к долговой нагрузке (КДН), передает Kazinform.
Как пояснил Тимур Сулейменов, коэффициент долга к доходу — это макропруденциальный инструмент, широко используемый в международной практике и направлен он для оценки платежеспособности заемщиков и ограничения их общей задолженности.
— Будут проведены расчеты конкретных значений данного коэффициента. По итогам данной работы планируется активировать этот инструмент в течении 1-го полугодия 2026 года, — сообщил глава Нацбанка.
Он также отметил, что в отношении коэффициента долговой нагрузки (КДН) планируется пересмотр параметров. Сейчас предельное значение КДН составляет 0,5.
— Национальным Банком будет рассмотрена необходимость уменьшения предельного уровня КДН, а также изменения состава доходов, принимаемых в расчет, — пояснил Сулейменов.
Ранее в АРРФР планировали ограничить коэффициент долговой нагрузки (КДН) до 0,25 для заемщиков, у которых в последние 12 месяцев была просрочка более чем на 90 дней.