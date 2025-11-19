РУ
телерадиокомплекс президента РК
    11:38, 19 Ноябрь 2025 | GMT +5

    Коэффициент долга к доходу начнут учитывать в Казахстане при выдаче кредитов с 2026 года

    Глава Национального Банка Тимур Сулейменов на заседании Правительства РК сообщил о начале подготовки к активации коэффициента долга к доходу заемщика (КДД) и ужесточению требований к долговой нагрузке (КДН), передает Kazinform.

    кредит
    Фото: Polisia.kz

    Как пояснил Тимур Сулейменов, коэффициент долга к доходу — это макропруденциальный инструмент, широко используемый в международной практике и направлен он для оценки платежеспособности заемщиков и ограничения их общей задолженности.

    — Будут проведены расчеты конкретных значений данного коэффициента. По итогам данной работы планируется активировать этот инструмент в течении 1-го полугодия 2026 года, — сообщил глава Нацбанка.

    Он также отметил, что в отношении коэффициента долговой нагрузки (КДН) планируется пересмотр параметров. Сейчас предельное значение КДН составляет 0,5.

    — Национальным Банком будет рассмотрена необходимость уменьшения предельного уровня КДН, а также изменения состава доходов, принимаемых в расчет, — пояснил Сулейменов.

    Ранее в АРРФР планировали ограничить коэффициент долговой нагрузки (КДН) до 0,25 для заемщиков, у которых в последние 12 месяцев была просрочка более чем на 90 дней.

    Адия Абубакир
