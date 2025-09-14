В Казахстане ужесточат правила выдачи потребительских кредитов

Агентство по регулированию и развитию финансового рынка вынесло на публичное обсуждение проект постановления, который ужесточает требования к выдаче займов. Согласно документу, изменения касаются банков второго уровня и филиалов иностранных банков, работающих в Казахстане.

Что предлагается изменить:

— Ограничить коэффициент долговой нагрузки (КДН) до 0,25 для заемщиков, у которых в последние 12 месяцев была просрочка более чем на 90 дней (это значит, что банк сможет выдавать новый займ только в том случае, если ежемесячные платежи клиента не будут превышать четверти его дохода).

— Запретить выдачу беззалогового потребительского кредита, если у клиента есть:

просрочка по банковским займам более 30 дней;

просрочка по микрокредитам хотя бы на один день;

полностью прощенный займ за последние три года;

«неэффективная реструктуризация» — когда после пересмотра условий займа снова образовалась просрочка или сумма долга не уменьшилась.

В Агентстве пояснили, что проект направлен на то, чтобы замедлить рост потребительского кредитования и не допустить чрезмерной долговой нагрузки на граждан.

Регулятор отмечает, что для добросовестных заемщиков ничего не изменится, а новые требования коснутся лишь тех, кто уже столкнулся с серьезными проблемами с выплатами.

Ранее сообщалось, что в банках и МФО у казахстанцев свыше 800 тысяч проблемных кредитов.

