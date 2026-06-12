Количество кредитных карт в Казахстане превысило 13 миллионов

Кредитные карты среди казахстанцев становятся массовым финансовым инструментом, в стране зарегистрировано более 13 млн банковских карт рассрочки, передает Kazinform со ссылкой на Finprom.

По данным аналитиков, в Казахстане рынок кредитных карт и карт рассрочки демонстрирует устойчивый рост. Из года в год увеличивается количество таких карт в обращении, а сами они становятся одним из самых востребованных у населения финансовых инструментов. Это во многом отражает глобальный тренд.

Эксперты отмечают, что структура рынка в РК более гибкая по сравнению с рядом развитых стран: если там основная модель — классические кредитные карты с начислением процентов, то в Казахстане у потребителей есть более широкий выбор, включающий как стандартные кредитные карты, так и карты рассрочки с беспроцентным периодом.

Рост популярности этих продуктов отражается в статистике. По состоянию на конец апреля 2026 года в Казахстане находились в обращении более 13 млн кредитных карт. За год их количество увеличилось на 3,6%, и это особенно примечательно с учетом того, что рынок уже близок к своим пиковым значениям. Еще более показательна долгосрочная динамика. По сравнению с аналогичным периодом 2022 года рост количества кредиток составил почти 19%, а если смотреть в разрезе десятилетия — и вовсе более чем в пять раз. Для сравнения: в 2015–2017 годах в стране насчитывалось менее 3 млн кредитных карт.

Таким образом, рынок демонстрирует устойчивый и долгосрочный тренд на расширение, а карты рассрочки окончательно закрепились в структуре повседневного потребления казахстанцев.

Почему растет популярность карт рассрочки

Аналитики объясняют: карты рассрочки закрепились на рынке благодаря удобству и доступности. Они позволяют распределять оплату на несколько месяцев без переплаты (при соблюдении условий банка), что делает крупные покупки более доступными для широкого круга клиентов.

Дополнительным драйвером роста стало активное развитие партнерских сетей банков с торговыми сетями и онлайн-магазинами, а также полная цифровизация оформления — сегодня такие карты можно получить и использовать дистанционно через мобильные приложения.

Отдельным трендом последних лет стали карты рассрочки, которые можно использовать не только в Казахстане, но и за рубежом. Некоторые банки РК выпускают универсальные продукты, позволяющие оплачивать покупки по всему миру в рамках кредитного лимита, при этом сохраняя механизм рассрочки.

Такие решения особенно востребованы среди пользователей, совершающих онлайн-покупки в международных магазинах или путешествующих за границей. По сути, это уже гибридный продукт — сочетание карты рассрочки и международной кредитной карты.

Таким образом, можно отметить следующие ключевые тенденции развития кредитных карт в РК за последние годы:

расширение международного использования карт;

интеграция с цифровыми сервисами и мобильными приложениями;

рост лимитов и персонализация условий;

переход от узких «магазинных» карт к универсальным финансовым инструментам.

Сегодня карты рассрочки в Казахстане предлагают 5 из 23 банков второго уровня. Ранее сообщалось, что в 2027 году в Казахстане появится новый кредитный лимит. О том, что это значит для заемщика, читайте в материале.

Также в Агентстве РК по регулированию и развитию финансового рынка рассказывали, кому спишут кредиты без проверки доходов. Кроме того, сообщалось, что казахстанцы стали реже брать кредиты.