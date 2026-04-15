    16:23, 15 Апрель 2026 | GMT +5

    Кому в Казахстане спишут кредиты без проверки доходов — ответ АРРФР

    В Казахстане граждане с просроченной задолженностью свыше пяти лет могут подать на банкротство без учета доходов и наличия имущества. В АРРФР назвали условия, передает корреспондент агентства Kazinform.

    Фото: Kazinform / Pixabay

    Процедуру разъяснила председатель Агентства РК по регулированию и развитию финансового рынка Мадина Абылкасымова на брифинге в Мажилисе. По словам главы финрегулятора, в случаях задолженности свыше пяти лет не учитываются ограничения по доходу и наличию имущества, как при стандартной процедуре признания банкротства.

    — Если просрочка составляет пять лет и более, то эти два условия на процедуру не распространяются. Гражданин может спокойно обратиться по вопросу банкротства и ему спишут задолженность. Без проверки, какой у него доход, и без проверки, есть ли у него имущество, — пояснила Абылкасымова.

    Она добавила, что с 2025 года в Казахстане работает проактивный механизм выявления таких граждан. Министерство финансов направляет им уведомления с предложением воспользоваться процедурой банкротства.

    — Людям приходят соответствующие SMS-сообщения с предложением подать на банкротство. Вместе с тем, не так много людей все-таки обращаются по данному механизму, — отметила глава АРРФР.

    Ранее мы рассказывали о том, кто и на каких условиях может подать на банкротство в Казахстане. Также сообщалось, что лимит на общую сумму кредитов для одного заемщика введут в Казахстане. 

    Адия Абубакир
