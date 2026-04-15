Кому в Казахстане спишут кредиты без проверки доходов — ответ АРРФР

Процедуру разъяснила председатель Агентства РК по регулированию и развитию финансового рынка Мадина Абылкасымова на брифинге в Мажилисе. По словам главы финрегулятора, в случаях задолженности свыше пяти лет не учитываются ограничения по доходу и наличию имущества, как при стандартной процедуре признания банкротства.

— Если просрочка составляет пять лет и более, то эти два условия на процедуру не распространяются. Гражданин может спокойно обратиться по вопросу банкротства и ему спишут задолженность. Без проверки, какой у него доход, и без проверки, есть ли у него имущество, — пояснила Абылкасымова.

Она добавила, что с 2025 года в Казахстане работает проактивный механизм выявления таких граждан. Министерство финансов направляет им уведомления с предложением воспользоваться процедурой банкротства.

— Людям приходят соответствующие SMS-сообщения с предложением подать на банкротство. Вместе с тем, не так много людей все-таки обращаются по данному механизму, — отметила глава АРРФР.

Ранее мы рассказывали о том, кто и на каких условиях может подать на банкротство в Казахстане. Также сообщалось, что лимит на общую сумму кредитов для одного заемщика введут в Казахстане.