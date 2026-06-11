В 2027 году в Казахстане появится новый кредитный лимит: что это значит для заемщика?

Финансист, кандидат экономических наук Айгерим Ильясова объясняет как данный механизм будет работать для обычных граждан, передает Kazinform со ссылкой на Telegram-канал Qazaq expert club.

Национальный банк планирует с 1 января 2027 года ввести в практику новый кредитный норматив для физических лиц – предельный коэффициент долга к доходу (КДД). Цель - снизить риски чрезмерной закредитованности населения.

По словам Айгерим Ильясовой, после введения КДД общая сумма всех кредитов и микрозаймов человека, включая новый заем, не должна будет превышать восьмикратный размер его годового дохода.

- Сейчас действует коэффициент долговой нагрузки (КДН) на уровне 0,5. Это означает, что ежемесячные платежи по всем кредитам не должны превышать 50% ежемесячного дохода заемщика. Новый коэффициент КДД будет оценивать не размер ежемесячных платежей, а общую сумму задолженности во всех банках и микрофинансовых организациях. При этом я считаю, что тезис о чрезмерной закредитованности населения Казахстана достаточно спорный. Общий уровень кредитования населения не является критическим и сопоставим с показателями соседних стран, оставаясь ниже, чем во многих развитых экономиках, - отмечает эксперт.

Однако, по ее мнению, вопросы вызывает структура розничного кредитного портфеля. Из 25 трлн тенге кредитов, выданных населению, около 17 трлн тенге, или более двух третей, приходится на потребительские займы.

- Основная часть кредитов берется не на приобретение активов или дорогостоящего имущества, а на покрытие текущих расходов. Фактически уровень потребления во многих случаях не соответствует уровню доходов. Люди либо финансируют за счет кредитов более высокий уровень жизни, либо вынуждены занимать деньги для покрытия базовых потребностей, – поясняет Ильясова.

Она также отмечает, что рост потребительского кредитования в Казахстане существенно опережает рост доходов населения. В этих условиях новый норматив должен снизить риски ухудшения качества кредитного портфеля и повысить устойчивость финансовой системы.

Пока Национальный банк не планирует устанавливать разные значения КДД для различных видов кредитов. Один и тот же лимит будет применяться к ипотеке, автокредитам и потребительским займам.

- На мой взгляд, более логичным было бы введение дифференцированных порогов. Ипотека существенно отличается от потребительского кредита: она оформляется на длительный срок, зачастую до 25 лет, и обеспечена залогом недвижимости. Поэтому для ипотечных займов допустимый уровень КДД мог бы быть выше, чем для беззалоговых потребительских кредитов, – считает эксперт.

Что это означает для обычного заемщика?

- Если взять условную заработную плату, которая составляет чуть более 400 тысяч тенге в месяц, годовой доход достигнет 5 млн тенге. При коэффициенте КДД, равном восьми годовым доходам, максимально допустимая сумма составит 40 млн тенге. Для потребительского кредитования это достаточно высокий лимит, однако для ипотеки он может стать серьезным ограничением с учетом текущих цен на недвижимость. В первую очередь новые правила могут затронуть людей, которые уже имеют несколько действующих займов и планируют оформить новый кредит. Особенно чувствительными изменения окажутся для граждан, часть доходов которых не подтверждается официально, – говорит Ильясова.

По мнению эксперта, тем, кто планирует оформлять кредиты после 2026 года, уже сейчас стоит задуматься о подготовке. Она советует выводить доходы из теневого сектора в официальный, поскольку именно подтвержденный доход будет использоваться при расчете лимита. Кроме того, полезно провести ревизию своих обязательств и по возможности закрыть наиболее дорогие кредиты: прежде всего микрозаймы и задолженность по кредитным картам.

- Самое важное – сформировать финансовую подушку безопасности в размере не менее шести месячных личных или семейных бюджетов. Такой резерв позволит пережить потерю работы, болезнь или непредвиденные расходы без необходимости обращаться за новыми кредитами. Тем более что доступ к заемным средствам постепенно становится более ограниченным, – резюмирует финансист.

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