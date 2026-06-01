Переселенцев в СКО могут обязать через суд досрочно вернуть льготные кредиты

В Северо-Казахстанской области от трех семей, переехавших из южных регионов и занимающихся животноводством, потребовали вернуть 13,8 млн тенге льготных кредитов, передает корреспондент агентства Kazinform.

По данным Палаты предпринимателей СКО, индивидуальные предприниматели «Бахадир», «Тілеужан» и «Сабохат» получили в 2023 году льготные займы в рамках государственной программы развития животноводства. Однако впоследствии государственный аудит выявил факты продажи и забоя скота, расценив это как нецелевое использование бюджетных средств.

Фото: Палата предпринимателей СКО

На этом основании АО «Социально-предпринимательская корпорация „Солтүстік“ потребовало досрочного возврата кредитов на общую сумму 13,8 млн тенге.

Фото: Палата предпринимателей СКО

Предприниматели не согласны с таким решением. По их словам, главное условие кредитного договора было выполнено: после получения средств в установленный срок был приобретен скот, а целевое использование денег подтверждено всеми необходимыми документами. Позже часть животных была продана или забита в процессе ведения хозяйства.

Переселенец Бахадир Исматуллаев переехал в Северо-Казахстанскую область из Шымкента пять лет назад. В рамках государственной поддержки он получил льготный кредит в размере 8,6 млн тенге и приобрел 13 лошадей. Однако из-за суровой северной зимы семь животных погибли. После этого фермер продал оставшихся лошадей и приобрел крупный рогатый скот.

По словам Исматуллаева, сегодня в его хозяйстве насчитывается 50 голов КРС. Он подчеркнул, что приехал в регион не ради временной выгоды, а чтобы развивать животноводство и жить здесь постоянно.

— Я мог бы продать скот, закрыть кредит и вернуться на юг. Но моя цель другая, работать здесь и расширять хозяйство, — говорит фермер.

Фото: Палата предпринимателей СКО

В Палате предпринимателей СКО поддерживают позицию фермеров. По мнению специалистов, после подтверждения целевого использования кредита продажа или забой скота не должны считаться нарушением закона. Тем более что предприниматели своевременно погашают кредиты. В животноводстве продажа или забой животных являются обычной частью производственного процесса, направленного на получение дохода от реализации мяса и молочной продукции. Кроме того, действующие нормативные документы не запрещают реализацию выращенного скота.

Как сообщил представитель СПК «Солтүстік» Талгат Жумабеков, кредиты выдаются сроком на семь лет. Ранее было достаточно соблюдать условия договора и вовремя вносить платежи. Однако с этого года требования изменились: первоначально приобретенное поголовье должно сохраняться до окончания срока кредитования.

— В 2024 году ревизионная комиссия установила факт забоя приобретенного скота. Мы выразили несогласие, и впоследствии комиссия приняла наши доводы. Однако позже в область прибыла с проверкой Высшая аудиторская палата и не согласилась с выводами ревизионной комиссии. Нам было предписано требовать полного возврата средств от заемщиков и обращаться в суд, — пояснил Талгат Жумабеков.

В случае судебного разбирательства юристы Палаты предпринимателей СКО готовы защищать интересы переселенцев.

Напомним, ранее сообщалось, что с 2016 года в Северо-Казахстанскую область из южных регионов переехали более 19 тысяч человек, или свыше 5300 семей.