Как живут переселенцы с юга в Северо-Казахстанской области

Этому есть несколько причин. Прежде всего, это проблема безработицы на юге, где высокая плотность населения. В северных регионах, напротив, есть нехватка рабочей силы. Жилье, которое предоставляется в рамках Программы добровольного переселения из густонаселенных южных регионов в трудодефицитные северные области, работа и безвозвратные гранты также представляют собой замечательную возможность начать новую жизнь.

Из Алматы в село

Одна из молодых семей, переехавших в село Явленка Есильского района — Кайырбек и Мариям. Супруги, ранее жившие в арендованной квартире в Алматы, только полторы недели назад получили жилье.

— Это наше отдельное маленькое государство. Мы поживем в этом доме год-два, привыкнем, затем я хочу сделать капитальный ремонт, купить для дома красивую мебель. Пока обходимся тем, что есть, — говорит Мариям Сериккызы.

Фото: Акерке Дауренбеккызы / Kazinform

По ее словам, в большом городе молодой семье жить трудно. Даже при хорошем заработке аренда жилья, повседневные расходы и деньги на воспитание ребенка ложатся значительным грузом на семейный бюджет. Поэтому переезд на север для них не только риск, но и решение, принятое с реальным расчетом.

Сейчас семья приспосабливается к сельской жизни. В этом году впервые собираются посадить огород. Сельский быт для них не в диковинку, потому что оба выросли в селе.

Фото: Акерке Дауренбеккызы / Kazinform

— Нужно как можно лучше использовать возможность, предоставленную Правительством. Дают вот такой дом, после переезда на каждого человека выделяются деньги. Если есть диплом, устраивают на работу. И жители, и место хорошее, есть дискомфорт от климата, но мы привыкли, — говорит Мариям.

Фото: Акерке Дауренбеккызы / Kazinform

Кайырбек сообщил, что на это их решение повлияли родители. Они переехали на север шесть лет назад. Молодая семья увидела жизнь в селе и решила остаться там. Инженер с высшим образованием освоил новую специальность, сейчас он помогает оформлять документы прибывшим по программе переселенцам.

— В мои обязанности входит подготовка договоров на получение жилья для переехавших по программе кандасов. Раньше я такой работой не занимался, два года был преподавателем по спецпредмету в колледже, где сам учился, после этого четыре года работал на производстве. В коллективе очень хорошие коллеги, благодаря им я многому научился, — говорит Кайырбек Куанышбек.

Фото: Акерке Дауренбеккызы / Kazinform

«Не бояться нового дела»

Уроженец города Кызылорды Канат Ауелбек с семьей провел прошедшую зиму на севере Казахстана в селе Чириковка. Хотя его основная специальность «дорожный инженер», сейчас он занимается животноводством.

— Раньше мы не занимались разведением скота. В сентябре прошлого года приехали, я не успел полностью построить помещения. Пока у нас четыре коровы. Купили кур двух пород. Изучаем, какая выгоднее, лучше переносит зиму. Потом думаем построить курятник, наладить производство яиц. В этом году купил еще уток. Нельзя бояться нового дела. Чего не знаем, научимся. Я и приехал в село, чтобы заниматься животноводством. Поэтому работу не искал, частный предприниматель, — говорит Канат.

Фото: Акерке Дауренбеккызы / Kazinform

Сейчас они продают курт, масло, творог, яйца. Спрос на натуральную продукцию высокий. Иногда случается, что не успевают выполнить заказ. Канат намерен увеличить поголовье. Для облегчения работы купил сепаратор и маслобойный аппарат, все необходимое. В следующем году намерен открыть в райцентре — селе Явленка — магазин для продажи продукции со своей фермы.

Фото: Акерке Дауренбеккызы / Kazinform

— Спрос очень высокий. Сейчас килограмм масла продаем по шесть тысяч тенге, в городе, как говорят, оно стоит 7-8 тысяч тенге. Десяток яиц — 500 тенге, дешевле, чем в магазине. Многие боятся переезжать из-за зимы. Если запастись топливом, никаких трудностей нет. Дом теплый, зимой бывают дни, когда мы открываем окна. В селе спокойно, никто не беспокоит, все такие же простые люди, — говорит Канат Ауелбек.

Зауре Башанова поддерживает все начинания своего мужа. У супругов четверо детей. Старшему — 13 лет, младшему — пять. Благодаря согласию в семье, дела у них идут хорошо.

Фото: Акерке Дауренбеккызы / Kazinform

Зауре тоже имеет высшее образование. Работала в разных сферах. Сейчас получает вторую специальность. В будущем планирует работать учителем казахского языка и литературы.

— Главной целью переезда в село было будущее детей. Обеспечить натуральными продуктами, создать условия, — говорит Зауре Башенова.

Фото: Акерке Дауренбеккызы / Kazinform

Какая господдержка оказывается переселенцам

Для граждан, переселившихся на север, со стороны государства предусмотрен ряд мер поддержки. В частности, каждой переехавшей семье выплачивается единовременная материальная помощь в размере 70 месячных расчетных показателей, то есть 302 750 тенге.

Также ежемесячно в течение трех лет оказывается финансовая поддержка для оплаты аренды жилья и коммунальных услуг. Гражданам, проживающим в сельской местности, ежемесячно выплачивается от 64 875 тенге до 90 825 тенге, в городах — от 86 500 тенге до 129 750 тенге.

Фото: Акерке Дауренбеккызы / Kazinform

Кроме того, в зависимости от состава семьи и места поселения выдается сертификат экономической мобильности. Его размер — 1 625 месячных расчетных показателей или 7 миллионов тенге. Этот сертификат дает возможность переселившимся гражданам в течение одного года приобрести жилье, которое они сами выберут. В городах предусмотрена возможность приобрести жилье с помощью ипотеки.

— Здесь одно требование — нужно прожить в этом регионе пять лет. Большинство переселенцев из южных регионов, есть также с запада, из Алматы, Астаны. В целом по республике самая высокая квота в Северо-Казахстанской области. В этом году мы должны принять 800 семей, 2 820 человек. Из них 60% уже приехали, — говорит директор Центра трудовой мобильности СКО Нурлан Биболаев.

Фото: Акерке Дауренбеккызы / Kazinform

Почему уезжают из села

По официальной статистике, в рамках программы переселения с 2016 года в область приехали 19 тысяч человек, то есть более 5 300 семей. Это, не считая кандасов.

Но в 2023–2025 годах 886 семей — около трех тысяч человек — уехали обратно на юг. Одна из главных причин — климат. Привыкшим к теплому южному климату людям нелегко переносить долгую и холодную зиму.

Фото: Акерке Дауренбеккызы / Kazinform

— Холодный климат влияет на качество жизни, на семейный бюджет. Поскольку у нас нет газа, нужно топить печь, некоторые не выдерживают и возвращаются в газифицированные регионы. Некоторые уезжают по семейным обстоятельствам, из-за здоровья. Крестьянские хозяйства оказывают поддержку, выделяют им скот, а некоторые этот скот продают и уезжают с деньгами. И такая проблема есть. Но мы сейчас стараемся подавать на них в суд и возвращать государственные деньги, — говорит Н. Биболаев.

Фото: Акерке Дауренбеккызы / Kazinform

По его словам, за последние три года только каждая третья из уехавших назад семей вернула материальную помощь. В настоящее время на рассмотрении суда находятся дела в отношении 92 семей. Они должны вернуть государству 121 миллион тенге.

Фото: Акерке Дауренбеккызы / Kazinform

Ранее сообщалось, что из Шымкента более 200 человек переехали в регионы с дефицитом рабочей силы.