Кого из списка Forbes могут закрепить за пострадавшими от паводка регионами Казахстана

Ранее Глава государства на встрече с предпринимателями и волонтерами Костанайской области особое внимание уделил важной роли бизнесменов в оказании помощи пострадавшим. В частности, он говорил о крупных предпринимателях, которые входят в список Forbes. Президент заявил, что с ними будет проведена беседа, и они будут закреплены за каждой областью, районом, селением и отвечать поименно. В связи с этим редакция Kazinform решила проверить, кто из представителей казахстанского бизнеса может оказаться в списке тех, кто может принять активное участие в восстановлении пострадавших от паводка регионов страны.

Фото: 7kun.kz

Итак, в 2024 году, по версии Forbes, богатейшим казахстанцем впервые стал Вячеслав Ким. Он занимает 511-ю строчку мирового рейтинга, его состояние оценили в $5,8 миллиарда. Издание отмечает значительный рост его доходов в 2023 году. Основную часть состояния бизнесмена составляет Kaspi, глобальные депозитарные расписки (GDR) которого торгуются на Лондонской фондовой бирже (LSE). Бизнесмен также владеет 90% АО «Алсеко», через которое имеет долю в ТОО «Астана-ЕРЦ». Кроме того, он имеет доли в ТОО «ELTOP Soft» и ТОО «ПОЗИТИВ Инвест».

Фото: profit.kz

Партнер по бизнесу Вячеслава Кима Михаил Ломтадзе расположился на 581-ой строчке в глобальном рейтинге богачей. Состояние гражданина Грузии Ломтадзе в этом году оценивается в $5,3 миллиарда.

Фото: hops.id

Тимур и Динара Кулибаевы оказались на 612-й строчке мирового рейтинга. Состояние каждого из них оценили в $5 миллиарда. Основной доход Кулибаевых приходится на финансовый бизнес. С 2023 года, согласно данным журнала, состояние каждого выросло на 700 млн долларов, то есть в целом их доходы стали больше на $1,4 миллиарда, чем годом ранее. Совместно с супругой они владеют ТОО «Фирма «Алмэкс Плюс» и АО «Холдинговая Группа «Алмэкс», через которую они контролируют 69,52% Halyk Bank.

ФОТО: HITECHGP.CO.UK

Акционер KAZ Minerals Владимир Ким в 2023 году был самым богатейшим казахстанцем, а в 2024-м он оказался на четвертой позиции. По подсчетам Forbes, за год его состояние уменьшилось с $4,6 миллиарда до $3,6. А имя Кима в глобальном рейтинге богатейших опустилось с 591 места до 896-го. Владимир Ким владеет 63,5% KAZ Minerals Ltd, 70% АО «Kazakhmys Copper» (включает ТОО «Корпорация Казахмыс»), 89,71% АО «Банк RBK».

Фото: ИК "Фридом Финанс"

На пятом же месте среди казахстанцев расположился основатель Freedom Holding Тимур Турлов: его состояние за год выросло с $3,1 до $3,3 миллиарда. С 949 места в глобальном рейтинге он сместился до 991-го. Бизнесмен – основатель и мажоритарный владелец (71,08%) финансово-инвестиционной группы Freedom Holding Corp (FRHC), зарегистрированной в США. В Казахстане группа работает через дочернюю структуру АО «Фридом Финанс». Холдинг также ведет операционную деятельность в Узбекистане, Кыргызстане, Украине, Германии и на Кипре. Миллиардер также владеет сетью магазинов розничной продажи смартфонов и аксессуаров к ним Freedom Mobile World и онлайн-магазином с услугами сервиса для автомобилистов Freedom Drive. Кроме того, он владеет 78,99% в АО «БАСТ», долями в Chocofamily Holding, Arbuz Group, Naimi.kz, Relog, Cerebra, Citix, EasyTap.

Фото: bulatutemuratov.kz

Последним в списке казахстанских представителей бизнеса оказался Булат Утемуратов - бизнесмен расположился на 1238-м месте рейтинга. Его состояние за год не изменилось и в 2024-м по-прежнему оценивается в $2,7 миллиарда. Однако за год казахстанский предприниматель переместился с 1104 на 1238 позицию глобального рейтинга богачей по версии Forbes. Состояние предпринимателя оценили в 2,7 миллиарда долларов. Он владеет 81,82% АО «ForteBank», еще 7,5% держит его сын Алидар. Также бизнесмену принадлежат ТОО «Media Management Systems», ТОО «Direct Technology Company», НАО «Университет Нархоз (Narxoz University)», частный Фонд Булата Утемуратова (бывший Благотворительный фонд Булата Утемуратова «Асыл Мирас»), через который он контролирует 61,99% НАО «Haileybury Astana School» и 32,65% НАО «Haileybury Almaty».

Фото: Пресс-служба ERG

Также в числе самых влиятельных бизнесменов Казахстана (по данным рейтинга Forbes на 2023 год) - семья Ибрагимовых с состоянием около $1, 320 000 000. Ибрагимовы владеют 20,7% Eurasian Resources Group. Семья контролируют 33% в АО «Евразийская финансовая компания», АО «Евразийская промышленная компания» и АО «Евразийская производственная компания». В Казахстане братья Ибрагимовы владеют как собственными предприятиями (ТОО «Eurasian Space Ventures», ТОО «Laggar group»), так и совместными активами (ТОО «CTK Sokol»).

Фото: forbes.kz

Далее Семья Сарсеновых с состоянием $950 000 000. Сарсеновы владеют АО «Нурбанк», страховой компанией «Виктория», сетью АЗС Helios, хлебобараночным комбинатом «Аксай» в Алматы, торговыми сетями «Французский дом», Beautymania, «Планета красоты» и Imperial Home. Также семье принадлежат ТОО «Производственное объединение «Кокше-Цемент», ТОО «Кастинг» (металлургическое производство), АО «AltynEx Company» (добыча золота), ТОО «Oil Real Estate» (управление недвижимостью), ТОО «Компания Нефтехим LTD» (производство полипропилена), ТОО «Телерадиокомпания Shahar», университет Caspian University.

Фото: astana-motors.kz

Состояние Нурлана Смагулова оценивается в $810 000 000. Нурлан Смагулов – основатель Astana Group, в которую входят компании «Астана Моторс» (16 мировых автомобильных брендов, два завода по производству легковой и коммерческой техники Hyundai в Алматы), сеть ТРЦ MEGA (MEGA Alma-Ata и MEGA Park в Алматы, MEGA Silk Way в Астане) и проект MyCar. В 2021 году бизнесмен открыл венчурный фонд MyVentures, который сосредоточен на стартапах в сфере e-commerce, медтеха, финтеха, ИИ и др.

Фото: weproject.media

Семья Беловичей имеет состояние на $790 000 000. Александр Белович занимает пост председателя правления строительной корпорации Bazis-A, которой владеет вместе со своим сыном Павлом. Павел Белович – владелец ТОО «ComInvestGroup» по производству стальных конструкций, ТОО «Компания Тамилан» и ТОО «Инвестиционно-производственная компания».

Фото: kazakhmys.kz

Эдуард Огай, состояние которого оценивается в $750 000 000 (по данным на 2023 год), владеет 30% АО «Kazakhmys Copper», в состав которого входит ТОО «Корпорация Казахмыс», имеет долю в частной компании Kazakhmys Holding Limited, зарегистрированной в МФЦА, а также вместе с двумя детьми контролирует 70% АО «Каражыра». Бизнесмен – единственный учредитель ТОО «Вираж Сервис Караганда».Председатель СД АО «Kazakhmys Copper» и ТОО.

Еще один из богатейших бизнесменов в Казахстане - Айдын Рахимбаев. Состояние - $620 000 000. Айдын Рахимбаев – мажоритарный акционер и председатель СД холдинга BI Group. В 2022 году BI Group заняла 194-е место в ежегодном рейтинге крупнейших строительных компаний мира ENR Top-250 Global Constractors.

Олег Новачук с состоянием в $615 000 000. Олегу Новачуку принадлежит 36,5% в KAZ Minerals Ltd (бывшая KAZ Minerals Plc) через Nova Resources B.V. Он занимает пост председателя совета директоров KAZ Minerals Ltd. Совместно с Владимиром Кимом он владеет частной компанией Trianon Limited и отдельно – компанией Finaccord Limited, зарегистрированными в МФЦА.

Кенес Ракишев с состоянием $570 000 000 является единственным владельцем ТОО «Fincraft Group», через которое держит 78,39% АО «Fincraft Resources» (бывшее SAT & Company) и АО «БТА Банк». Помимо Казахстана группа ведет деятельность в США, Украине, Румынии, Беларуси, России, на Кипре и острове Мэн. Бизнесмен – председатель совета директоров АО «Fincraft Resources», учредитель частной школы им. Шокана Валиханова в Алматы.

Ранее сразу несколько крупных компаний и банков, принадлежащих вышеуказанным предпринимателя, уже протянули руку помощи казахстанцам. Компании оказывают гуманитарную помощь и выделяют необходимые денежные средства.

Например, компании горнорудной отрасли Казахстана — Группа KAZ Minerals и ТОО «Корпорация Казахмыс» — выделили 800 млн тенге для помощи пострадавшим от паводков и ликвидации последствий стихийного бедствия в ряде регионов Казахстана. В свою очередь, «КазМунайГаз» и его дочерние компании обеспечивают спасателей и волонтеров всей необходимой техникой и топливом, а также выделяют гуманитарную и денежную помощь жителям пострадавших от паводков регионов. «Тенгизшевройл» (ТШО) выделяет 2 миллиарда тенге на борьбу с паводками. По словам генерального менеджера по связям с правительством и общественностью Айбека Крамбаева, деньги пойдут на помощь пострадавшим и восстановительные работы в регионах. Freedom Holding Corp. в помощь пострадавшим от паводков направит 1 миллиард тенге.

Также денежные средства на помощь пострадавшим выделили Kaspi bank, Halyk bank, BI Group, Фонд Булата Утемуратова и Astana Motors. Казахстанские банки второго уровня выразили готовность с 1 апреля по 30 июня 2024 года предоставить пострадавшим отсрочки в погашении займов и не начислять пени и штрафы. Казахстанская автомобильная компания Astana Motors объявила, что направила 500 млн тенге на счет корпоративного фонда «Демеу Қазақстан қоры» для помощи жителям регионов, пострадавшим от паводков. Еще 1 миллиард тенге на помощь пострадавшим от паводков направят Halyk Bank и благотворительный Фонд «Халык». Фонд Булата Утемуратова выделил 680 млн тенге на помощь пострадавшим от паводков.

Холдинг BI Group объявил о выделении 500 млн тенге на помощь регионам, пострадавшим от паводков. Ранее компания предоставила акиматам всю необходимую строительную и специальную технику, а также человеческие и материальные ресурсы.

Kaspi.kz на помощь пострадавшим при паводках в общем передал 700 млн тенге. Деньги направили в Общественный фонд Biz Birgemiz Qazaqstan на ремонт дорог, обеспечение работы спасательных вертолетов, закуп генераторов, насосов, надувных лодок и медикаментов.

Мобильные операторы Kcell и Beeline объявили, что предоставят пострадавшим от паводков гражданам бесплатные минуты для телефонных звонков, а также гигабайты интернета и десятки SMS.

Отметим, что Forbes в 2023 году публиковал рейтинг 50 богатейших бизнесменов Казахстана, куда кроме перечисленных выше бизнесменов, вошли:

Динмухамет Идрисов (состояние - $490 000 000),

Владимир Джуманбаев (состояние - $440 000 000),

Галимжан Есенов (состояние - $435 000 000),

Сергей Кан (состояние - $418 000 000),

Александр Клебанов (состояние - $398 000 000),

Бахытбек Байсеитов (состояние - $392 000 000),

Фаррух Махмудов (состояние - $385 000 000),

Семья Сейтжановых (состояние - $360 000 000),

Еркин Татишев (состояние - $338 000 000),

Кайрат Итемгенов (состояние - $323 000 000),

Семья Мукашевых (состояние - $310 000 000),

Данияр Абулгазин (состояние - $290 000 000),

Эдуард Ким (состояние - $279 000 000),

Владислав Ким (состояние - $242 000 000),

Бахаридин Аблазимов (состояние - $238 000 000),

Александр Гарбер (состояние - $233 000 000),

Айдан Карибжанов (состояние - $226 000 000),

Серик Толбасы (состояние - $220 000 000),

Яков Цхай (состояние - $214 000 000),

Серик Толукпаев (состояние - $202 000 000),

Бауыржан Исабаев (состояние - $200 000 000),

Алмас Мынбаев (состояние - $198 000 000),

Кайрат Мажибаев (состояние - $185 000 000),

Алмас Султангазин (состояние - $182 000 000),

Сайдулла Кожабаев (состояние $170 000 000),

Канат Копбаев (состояние - $169 000 000),

Даулет Нуржанов (состояние - $169 000 000),

Ерлик Балфанбаев (состояние - $165 000 000),

Асхат Омаров (состояние - $150 000 000),

Семья Каппаровых (состояние - $110 000 000),

Марат Сарсенов (состояние - $105 000 000),

Арманжан Байтасов (состояние - $89 000 000),

Александр Дериглазов (состояние - $87 000 000).

Выделят ли оставшиеся олигархи необходимые денежные средства и помощь пострадавшим от паводка, пока не известно.