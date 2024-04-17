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    20:12, 16 Апрель 2024 | GMT +6

    Предприниматели из списка Forbes будут закреплены за каждой областью, районом — Президент РК о помощи пострадавшим при паводках

    Президент
    Фото: Акорда

    Особое внимание Глава государства  на встрече с предпринимателями и волонтерами Костанайской области уделил важной роли бизнесменов в оказании помощи пострадавшим.  Об этом передает агентство Kazinform со ссылкой на пресс-службу Акорды.

    — У нас есть очень крупные предприниматели, которые входят в список Forbes. С ними будет проведена беседа. Они будут закреплены за каждой областью, районом, селением и отвечать поименно. Это тоже в их интересах. Ведь они будут видеть результаты своих вкладов. Думаю, что и ваши имена как благотворителей, которые помогают своему народу, также не останутся без внимания государства, — подчеркнул Касым-Жомарт Токаев.

    Как сообщалось, Президент РК совершил облет подтопленных территорий Костанайской области. Касым-Жомарт Токаев встретился с пострадавшими от паводка в Костанайской области. Глава государства поблагодарил предпринимателей и волонтеров Костанайской области.

    Теги:
    Президент Казахстана Бизнес Регионы Казахстана Происшествия, ЧС Регионы Костанайская область Токаев Касым-Жомарт Режим ЧС Паводки в Казахстане Паводки
    Гульмира Байзакова
    Автор
    Гульмира Байзакова
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