Предприниматели из списка Forbes будут закреплены за каждой областью, районом — Президент РК о помощи пострадавшим при паводках
Особое внимание Глава государства на встрече с предпринимателями и волонтерами Костанайской области уделил важной роли бизнесменов в оказании помощи пострадавшим. Об этом передает агентство Kazinform со ссылкой на пресс-службу Акорды.
— У нас есть очень крупные предприниматели, которые входят в список Forbes. С ними будет проведена беседа. Они будут закреплены за каждой областью, районом, селением и отвечать поименно. Это тоже в их интересах. Ведь они будут видеть результаты своих вкладов. Думаю, что и ваши имена как благотворителей, которые помогают своему народу, также не останутся без внимания государства, — подчеркнул Касым-Жомарт Токаев.
Как сообщалось, Президент РК совершил облет подтопленных территорий Костанайской области. Касым-Жомарт Токаев встретился с пострадавшими от паводка в Костанайской области. Глава государства поблагодарил предпринимателей и волонтеров Костанайской области.