Президент РК совершил облет подтопленных территорий Костанайской области

После посещения Северо-Казахстанской области борт Президента РК вылетел в Костанайскую область. По прибытии Касым-Жомарт Токаев совершил облет подтопленных территорий для ознакомления с текущей ситуацией в регионе, передает агентство Kazinform со ссылкой на пресс-службу Акорды.

Как сообщил аким Кумар Аксакалов, в связи с паводками была объявлена чрезвычайная ситуация в шести регионах области. Из 492 сел больше всего от наводнения пострадали 11 населенных пунктов.

На сегодня ситуация нормализовалась, однако подтопленным остается 51 дом. Кроме того, размыты 4 моста, 7 участков дорог, повреждено 1414 опор линий электропередач. В результате возникли временные проблемы с транспортным сообщением между Костанаем и южными районами области, а также с электроснабжением в 13 населенных пунктах.

Фото: Акорда

Президент был проинформирован о нынешнем состоянии основных гидротехнических сооружений области, включая Каратомарское, Верхне-Тобольское и Желкуарское водохранилища. Кумар Аксакалов доложил, что обеспечивается контролируемый сброс воды из водохранилищ в целях предотвращения подтоплений населенных пунктов и инфраструктуры.

В целом, благодаря противопаводковым мероприятиям по укреплению дамб, отсыпке инертных материалов удалось не допустить подтопления города Тобыл, центра Амангельдинского района и других населенных пунктов.

Фото: Акорда