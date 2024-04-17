Глава государства поблагодарил предпринимателей и волонтеров Костанайской области

В ходе рабочей поездки в Костанайскую область Глава государства встретился с представителями бизнеса и волонтерами, оказывающими посильную помощь в ликвидации последствий паводка. Об этом передает агентство Kazinform со ссылкой на пресс-службу Акорды.

Среди них руководители крупных предприятий региона в сферах машиностроения, горнорудной, пищевой и аграрной промышленности, а также местные представители АНК, волонтеры областного молодежного ресурсного центра и студенты. Касым-Жомарт Токаев отметил, что приоритетной задачей является поддержка малого и среднего бизнеса.

– Здесь находится меценаты. Я очень благодарен вам. Это зов души, проявление гражданской ответственности. Вы делаете это не для награды, а по зову сердца, – сказал Президент.

Фото: Акорда

Особое внимание Глава государства уделил важной роли бизнесменов в оказании помощи пострадавшим.

Фото: Акорда

– У нас есть очень крупные предприниматели, которые входят в список Forbes. С ними будет проведена беседа. Они будут закреплены за каждой областью, районом, селением и отвечать поименно. Это тоже в их интересах. Ведь они будут видеть результаты своих вкладов. Думаю, что и ваши имена как благотворителей, которые помогают своему народу, также не останутся без внимания государства, – подчеркнул Касым-Жомарт Токаев.

Президент также обратился с благодарностью к волонтерам, подчеркнув, что всегда с большой симпатией относится к ним и всячески будет поддерживать их.

Фото: Акорда

Как сообщалось, Президент РК совершил облет подтопленных территорий Костанайской области. Касым-Жомарт Токаев встретился с пострадавшими от паводка в Костанайской области.