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    20:02, 16 Апрель 2024 | GMT +6

    Глава государства поблагодарил предпринимателей и волонтеров Костанайской области

    президент
    Фото: Акорда

    В ходе рабочей поездки в Костанайскую область Глава государства встретился с представителями бизнеса и волонтерами, оказывающими посильную помощь в ликвидации последствий паводка. Об этом передает агентство Kazinform со ссылкой на пресс-службу Акорды.

    Среди них руководители крупных предприятий региона в сферах машиностроения, горнорудной, пищевой и аграрной промышленности, а также местные представители АНК, волонтеры областного молодежного ресурсного центра и студенты. Касым-Жомарт Токаев отметил, что приоритетной задачей является поддержка малого и среднего бизнеса.

    – Здесь находится меценаты. Я очень благодарен вам. Это зов души, проявление гражданской ответственности. Вы делаете это не для награды, а по зову сердца, – сказал Президент.
    Президент
    Фото: Акорда

    Особое внимание Глава государства уделил важной роли бизнесменов в оказании помощи пострадавшим.

    волонтеры
    Фото: Акорда

     

    – У нас есть очень крупные предприниматели, которые входят в список Forbes. С ними будет проведена беседа. Они будут закреплены за каждой областью, районом, селением и отвечать поименно. Это тоже в их интересах. Ведь они будут видеть результаты своих вкладов. Думаю, что и ваши имена как благотворителей, которые помогают своему народу, также не останутся без внимания государства, – подчеркнул Касым-Жомарт Токаев.

    Президент также обратился с благодарностью к волонтерам, подчеркнув, что всегда с большой симпатией относится к ним и всячески будет поддерживать их.

    волонтеры
    Фото: Акорда

    Как сообщалось, Президент РК совершил облет подтопленных территорий Костанайской области. Касым-Жомарт Токаев встретился с пострадавшими от паводка в Костанайской области.

    Теги:
    Президент Казахстана Бизнес Регионы Казахстана Регионы Костанайская область Видео Паводки в Казахстане Волонтеры Паводки
    Гульмира Байзакова
    Автор
    Гульмира Байзакова
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