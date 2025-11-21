Когда завершится строительство нового моста в Петропавловске
В Петропавловске вновь перенесли срок ввода в эксплуатацию автомобильного моста, строительство которого началось в 2023 году, передает корреспондент агентства Kazinform.
В городе возводится путепровод через железную дорогу, чтобы снизить нагрузку на мост, соединяющий Петропавловск с поселком Рабочий. По плану его должны были сдать в эксплуатацию в конце этого года.
По данным пресс-службы акима города Петропавловска, из-за значительного отставания от графика договор с ТОО «БУКА» был расторгнут в октябре 2025 года. Сейчас заключен новый договор с подрядчиком ТОО «Құрылыс Сервис СК», который займется завершением строительства.
— На сегодняшний день объект готов примерно на 75%. Этот проект имеет большое значение для города. Путепровод обеспечит безопасное движение через железную дорогу, снизит нагрузку на улице Караван и соединит поселок Рабочий с центром. В рамках проекта также будут реконструированы улицы Универсальная и О. Кошевого, установят остановки и обновят маршрутную сеть, — говорится в пресс-релизе.
Городская администрация планирует ввести путепровод в эксплуатацию летом 2026 года.
