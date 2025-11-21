РУ
телерадиокомплекс президента РК
    20:42, 20 Ноябрь 2025 | GMT +5

    Когда завершится строительство нового моста в Петропавловске

    В Петропавловске вновь перенесли срок ввода в эксплуатацию автомобильного моста, строительство которого началось в 2023 году, передает корреспондент агентства Kazinform.

    п
    Фото: акимат СКО

    В городе возводится путепровод через железную дорогу, чтобы снизить нагрузку на мост, соединяющий Петропавловск с поселком Рабочий. По плану его должны были сдать в эксплуатацию в конце этого года.

    По данным пресс-службы акима города Петропавловска, из-за значительного отставания от графика договор с ТОО «БУКА» был расторгнут в октябре 2025 года. Сейчас заключен новый договор с подрядчиком ТОО «Құрылыс Сервис СК», который займется завершением строительства.

    п
    Фото: акимат СКО

    — На сегодняшний день объект готов примерно на 75%. Этот проект имеет большое значение для города. Путепровод обеспечит безопасное движение через железную дорогу, снизит нагрузку на улице Караван и соединит поселок Рабочий с центром. В рамках проекта также будут реконструированы улицы Универсальная и О. Кошевого, установят остановки и обновят маршрутную сеть, — говорится в пресс-релизе.

    Городская администрация планирует ввести путепровод в эксплуатацию летом 2026 года.

    Ранее сообщалось, что в Усть-Каменогорске вместо рухнувшего Шнайдеровского моста построят новый.

    Айгуль Эсеналиева
