Когда завершится строительство развязки на Кульджинском тракте в Алматы

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - Завершение строительства транспортной развязки на пересечении улиц Бухтарминская с Кульджинским трактом запланировано на четвертый квартал 2022 года. Об этом сообщили в полиции Алматы, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Строительство выполняется согласно графику работ по мере изъятия земельных участков для государственных нужд и выделения бюджетных средств.

«В настоящее время в рамках строительства транспортной развязки выполнены работы по устройству объездных дорог, сооружению всех 14 опор, сооружению эстакады №1 по северной стороне. Вместе с тем, ведутся работы по сооружению тоннельной части, по устройству армогрунтовых подпорных стен, сооружению эстакады №2 по южной стороне, переустройству инженерных сетей. Кроме того, открыто движение по северной эстакаде по Кульджинскому тракту, что намного улучшит организацию дорожного движения в районе строительства транспортной развязки на пересечении ул. Бухтарминская с Кульджинским трактом», - информировал начальник управления административной полиции ДП города Алматы полковник полиции Нурлан Аманбек.

По данным спикера, в первом полугодии 2022 года планируется открытие движения во всех направлениях. Срок завершения объекта запланирован на четвертый квартал 2022 года.

Напомним, 21 ноября открыли движение по эстакаде на строящейся транспортной развязке на пересечении улицы Бухтарминская с Кульжинским трактом.