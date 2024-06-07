Когда завершат сделку по продаже Bereke Bank катарскому Lesha Bank

Завершение сделки по продаже Bereke Bank катарскому Lesha Bank ожидается ориентировочно в конце июля текущего года, сообщил заместитель председателя Агентства по регулированию и развитию финансового рынка Олжас Кизатов, передает корреспондент агентства Kazinform.

– Процедурно мы ожидаем до конца этого месяца или в начале следующего. Со стороны катарских инвесторов будет предоставлен пакет документов на получение статуса банковского холдинга. После получения мы рассмотрим пакет документов и вопрос предоставления статуса банковского холдинга Lesha Bank, — добавил Олжас Кизатов на площадке СЦК.

Ранее сообщали, что сделка по покупке Bereke Bank была проведена в рамках взаимозачетов.

Напомним, что катарский Lesha Bank выкупает у НУХ «Байтерек» Bereke Bank. Соглашение достигнуто 31 марта 2024 года. Сумма сделки составила 65 млрд тенге.

В конце мая 2024 года первый заместитель председателя правления АО «НУХ Байтерек» Нурболат Айдапкелов прокомментировал потенциальную сделку с катарским инвестором. Средства, в случае успешного завершения сделки, будут направлены в Национальный фонд.