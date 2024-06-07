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    15:49, 07 Июнь 2024 | GMT +6

    Когда завершат сделку по продаже Bereke Bank катарскому Lesha Bank

    банк
    Фото: Bereke Bank

    Завершение сделки по продаже Bereke Bank катарскому Lesha Bank ожидается ориентировочно в конце июля текущего года, сообщил заместитель председателя Агентства по регулированию и развитию финансового рынка Олжас Кизатов, передает корреспондент агентства Kazinform.

    – Процедурно мы ожидаем до конца этого месяца или в начале следующего. Со стороны катарских инвесторов будет предоставлен пакет документов на получение статуса банковского холдинга. После получения мы рассмотрим пакет документов и вопрос предоставления статуса банковского холдинга Lesha Bank, — добавил Олжас Кизатов на площадке СЦК. 

    Ранее сообщали, что сделка по покупке Bereke Bank была проведена в рамках взаимозачетов.

    Напомним, что катарский Lesha Bank выкупает у НУХ «Байтерек» Bereke Bank. Соглашение достигнуто 31 марта 2024 года. Сумма сделки составила 65 млрд тенге.

    В конце мая 2024 года первый заместитель председателя правления АО «НУХ Байтерек» Нурболат Айдапкелов прокомментировал потенциальную сделку с катарским инвестором. Средства, в случае успешного завершения сделки, будут направлены в Национальный фонд. 

    Теги:
    Катар Банки Экономика
    Камиля Есекей
    Автор
    Камиля Есекей
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