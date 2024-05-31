Деньги от продажи Bereke bank пойдут в Национальный фонд

В холдинге «Байтерек» раскрыли подробности продажи Bereke bank катарскому инвестору, передает корреспондент агентства Kazinform.

Сейчас «Байтерек» проводит необходимые процедуры для завершения сделки с Lesha Bank.

- Средства, в случае успешного завершения сделки, будут направлены в Национальный фонд, – сообщили в холдинге «Байтерек» в ответ на запрос Kazinform.

В холдинге добавили, что не владеют информацией касательно дальнейших планов потенциального инвестора по вопросам деятельности Bereke bank.

Ранее в СМИ была информация, что деньги от продажи Bereke bank направят в республиканский бюджет, тогда как должны – в Национальный фонд.

Напомним, что катарский Lesha Bank выкупает у НУХ «Байтерек» Bereke bank. Соглашение достигнуто 31 марта 2024 года. Сумма сделки составила 65 млрд тенге.

В конце мая 2024 года первый заместитель председателя правления АО «НУХ Байтерек» Нурболат Айдапкелов прокомментировал потенциальную сделку с катарским инвестором. Он заявил, что продажа выгодна холдингу.