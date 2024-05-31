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    12:36, 31 Май 2024 | GMT +6

    Деньги от продажи Bereke bank пойдут в Национальный фонд

    деньги, тенге
    Фото: Kazinform

    В холдинге «Байтерек» раскрыли подробности продажи Bereke bank катарскому инвестору, передает корреспондент агентства Kazinform.

    Сейчас «Байтерек» проводит необходимые процедуры для завершения сделки с Lesha Bank.

    - Средства, в случае успешного завершения сделки, будут направлены в Национальный фонд, – сообщили в холдинге «Байтерек» в ответ на запрос Kazinform.

    В холдинге добавили, что не владеют информацией касательно дальнейших планов потенциального инвестора по вопросам деятельности Bereke bank.

    Ранее в СМИ была информация, что деньги от продажи Bereke bank направят в республиканский бюджет, тогда как должны – в Национальный фонд.

    Напомним, что катарский Lesha Bank выкупает у НУХ «Байтерек» Bereke bank. Соглашение достигнуто 31 марта 2024 года. Сумма сделки составила 65 млрд тенге.

    В конце мая 2024 года первый заместитель председателя правления АО «НУХ Байтерек» Нурболат Айдапкелов прокомментировал потенциальную сделку с катарским инвестором. Он заявил, что продажа выгодна холдингу.

     

    Теги:
    Финансы НУХ "Байтерек" Банки Экономика
    Ербол Казистаев
    Автор
    Ербол Казистаев
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