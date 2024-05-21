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    21:25, 20 Май 2024 | GMT +6

    Кто стал новым владельцем Bereke bank

    Bereke Bank
    Фото: Bereke Bank

    Катарский Lesha Bank выкупил у НУХ «Байтерек» Bereke bank, передает корреспондент агентства Kaziform.

    Соглашение достигнуто 31 марта 2024 года. Сумма сделки составила 65 млрд тенге.

    - К соглашению применяются предварительные условия, которые стороны должны выполнить для завершения сделки купли-продажи, включая получение «Байтерек» необходимого одобрения. Это одобрение и, следовательно, вступление соглашения в силу теперь подтверждено с учетом того, что соглашение регулируется другими условиями, предваряющими завершение сделки купли-продажи, включая получение соответствующих разрешений от компетентных регулирующих и надзорных органов, – говорится на сайте Lesha Bank.

    Напомним, что холдинг «Байтерек» стал владельцем «Сбербанк Казахстан» в сентябре 2022 года. Позже произошел ребрендинг в Bereke bank.

    В феврале 2023 года представитель банка Нургуль Салыкжанова подтвердила агентству Kazinfrom, что с Bereke bank снимаются санкции.

    Согласно регуляторной отчетности, как сообщили в «Байтерек», чистая прибыль Bereke bank за первое полугодие 2023 года составила 13,6 млрд тенге. Коэффициент достаточности капитала банка вырос с 9,4% на 1 января этого года до 11,2% на 1 июля.

    Теги:
    Катар Банки Экономика
    Ербол Казистаев
    Автор
    Ербол Казистаев
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