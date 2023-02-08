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США намерены отменить наложенные на Bereke bank санкции

8 Февраля 2023, 09:39
США намерены отменить наложенные на Bereke bank санкции

АСТАНА. КАЗИНФОРМ – Санкции, наложенные на казахстанский банк, будут отменены. Информацию корреспонденту МИА «Казинформ» подтвердила представитель банка Нургуль Салыкжанова.

«Да, эта информация действительна. Министерство финансов США в марте этого года отменит наложенные на Bereke bank санкции», - прокомментировала Нургуль Салыкжанова.

Напомним, что в сентябре прошлого года холдинг «Байтерек» выкупил российский «Сбербанк Казахстан».

Позже Казахстан провел ребрендинг, и «Сбербанк Казахстан» стал называться Bereke bank.

Также сообщалось, что убытки Bereke bank не будут возмещаться государством.

«Государство не будет возмещать убытки банка. Расходы, которые накопились до покупки банка, не имеют никакого отношения к нам. То есть, мы не имеем отношения к тем вещам, что произошли до 1 сентября», - пояснил глава холдинга «Байтерек» Канат Шарлапаев.




Фото: forbes.kz

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