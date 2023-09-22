«Байтерек» ответил на слухи о сохранении Bereke Вank в госсобственности

AO «Национальный управляющий холдинг «Байтерек» ответил на слухи о сохранении AO «Bereke Вank» в своей собственности, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Ранее в СМИ появилась информация о том, что фининститут стал показывать стабильный рост по доходам. В этой связи возник вопрос о сохранении прибыльного актива.

Согласно регуляторной отчетности, как сообщили в «Байтерек» чистая прибыль банка за первое полугодие 2023 года составила 13,6 млрд тенге. Коэффициент достаточности капитала банка вырос с 9,4% на 1 января этого года до 11,2% на 1 июля.

Чистая прибыль самого холдинга по итогам первого полугодия 2023 года составляет 233,4 млрд тенге. По итогам 2022 года эта сумма была 380,6 млрд тенге. Это в пять раз больше результатов 2020 года и в три раза – 2021.

В настоящее время холдинг проводит переговоры с потенциальными инвесторами. Определенности на текущий момент отсутствуют. Сумма сделки не определена.

В «Байтереке» добавили, что с потенциальными инвесторами заключено соглашение о неразглашении информации. Поэтому холдинг не вправе предоставлять данные о ходе переговоров и условиях сделки.

- «Bereke Вank» не является стратегическим приобретением для холдинга. При покупке банка задачей ближнего горизонта являлось сохранение и повышении его инвестиционной привлекательности для потенциальных инвесторов. В настоящее время банк обладает высоким качеством активов и холдингом принимаются меры по поиску инвестора. Оставление банка в составе группы компаний холдинга на данный момент не рассматривается, - говорится в ответе «Байтерека» на официальный запрос МИА «Казинформ».

Напомним, год назад состоялась сделка купли-продажи между Сбербанком и НУХ «Байтерек», после чего банк сменил название на Bereke Bank.

В марте сообщалось о намерении холдинга продать банк.