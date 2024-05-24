Покупку катарским инвестором Bereke Bank прокомментировали в холдинге «Байтерек»

Сделка по покупке Bereke Bank была проведена в рамках взаимозачетов. Об этом сообщил первый заместитель председателя правления АО «НУХ Байтерек» Нурболат Айдапкелов, передает корреспондент агентства Kazinform.

В кулуарах Сената журналисты поинтересовались у Нурболата Айдапкелова, насколько была выгодна продажа Bereke bank.

— Мы в плюсе, естественно. Если бы мы купили за 0 тенге, условно говоря. У нас договоренность с головным банком и в рамках взаимозачетов мы сделку провели в свою пользу, — сказал он.

Однако точная информацию об условиях сделки не была названа.

— Детали официально запросите, я могу сейчас что-то забыть или перепутать, — заявил он.

Ранее сообщалось, что катарский Lesha Bank выкупил у НУХ «Байтерек» Bereke bank.