15:11, 24 Май 2024 | GMT +6
Покупку катарским инвестором Bereke Bank прокомментировали в холдинге «Байтерек»
Сделка по покупке Bereke Bank была проведена в рамках взаимозачетов. Об этом сообщил первый заместитель председателя правления АО «НУХ Байтерек» Нурболат Айдапкелов, передает корреспондент агентства Kazinform.
В кулуарах Сената журналисты поинтересовались у Нурболата Айдапкелова, насколько была выгодна продажа Bereke bank.
— Мы в плюсе, естественно. Если бы мы купили за 0 тенге, условно говоря. У нас договоренность с головным банком и в рамках взаимозачетов мы сделку провели в свою пользу, — сказал он.
Однако точная информацию об условиях сделки не была названа.
— Детали официально запросите, я могу сейчас что-то забыть или перепутать, — заявил он.
Ранее сообщалось, что катарский Lesha Bank выкупил у НУХ «Байтерек» Bereke bank.