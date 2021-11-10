+7 (701) 759 90 19
Нур-Султан: 3 °С
Алматы: 4 °С
USD 429.22 EUR 497.59
RUB 6.05 CNY 67.17
Скачать
Новости
Вся лента >>>

Когда закончат водозаборную станцию «Каргалы» в Алматы

10 Ноября 2021 11:45
Поделиться:
Когда закончат водозаборную станцию «Каргалы» в Алматы

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - В Наурызбайском районе Алматы продолжается строительство водозаборного сооружения и станции водоподготовки «Каргалы». Основные работы планируется закончить к концу года. Об этом сообщил аким мегаполиса Бакытжан Сагинтаев, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Новости по теме
Высокие темпы роста демонстрирует строительный сектор Казахстана
Первую партию вакцины Pfizer доставят в Алматы 10 ноября Объем инвестиций в строительство вырос более чем в два раза в Казахстане Где в Алматы начали тестировать 5G

«Во время рабочего объезда ознакомился с ходом строительства водозаборного сооружения и станции водоподготовки «Каргалы». Основные работы планируется закончить к концу года. После ввода в эксплуатацию мощность составит 15 тысяч кубометров воды в сутки», - написал аким в своем Instagram .

Ранее сообщалось, что для обеспечения около 50 тысяч жителей Наурызбайского района качественной питьевой водой идет строительство водозаборной и фильтровальной станций «Каргалы».

Во время рабочего объезда аким города также проверил качество восстановленных после строительства инженерных сетей 10 км дорог в микрорайоне «Курамыс».

Б. Сагинтаев также сообщил, что в микрорайоне «Самгау» Алатауского района устранены причины частого отключения электричества. Он поручил держать ситуацию на контроле. По обращениям жителей будет разработан проект строительства КНС и канализационных сетей к 30 домам, а также рассмотрена возможность строительства детской площадки.

Жителей микрорайона «Карасу» беспокоит состояние дорог. Здесь завершается строительство 26,6 км водопроводных и 22,6 км канализационных сетей. Аким города поручил проконтролировать качество восстановления дорожного полотна.

В ходе объезда градоначальник также осмотрел благоустроенные общественные пространства. В Наурызбайском районе в микрорайоне «Карагайлы» по ул. Тажиева по проекту «Бюджет участия» благоустроено общественное пространство с футбольной, детской игровой и спортивной площадками. В Алатауском районе между микрорайонами Улжан-1 и 2 построена пешеходная зона. Десятки лет бывший заброшенным лог преобразился. Теперь здесь построены футбольное поле, мост через реку и детская игровая площадка.


Подписывайтесь на наш канал:

#Алматы   #Строительство   #Вода  
Поделиться:

Автор:

Еламан Турысбеков

Новости по теме
Высокие темпы роста демонстрирует строительный сектор Казахстана
Первую партию вакцины Pfizer доставят в Алматы 10 ноября
Объем инвестиций в строительство вырос более чем в два раза в Казахстане
Где в Алматы начали тестировать 5G
Популярное
1 Как запрет на ввезенные без регистрации автомобили из России повлиял на авторынок РК
2 Новый аким назначен в Аккольском районе Акмолинской области
3 Будут ли останавливать авто с российскими номерами - комментарий МВД РК
4 Взятку полицейскому пытался дать водитель КамАЗа в Акмолинской области
5 Насколько правильно было ограничивать ввоз незарегистрированных автомобилей в РК – мнение эксперта
6 На рабочем авто с подложными номерами: после скандала уволился начальник районной полиции в Костанае
Читайте также
Неблагоприятные метеоусловия ожидаются в семи городах Казахстана
Провод от троллейбусной сети упал на автомобиль в Алматы
Как запрет на ввезенные без регистрации автомобили из России повлиял на авторынок РК
Новый аким назначен в Аккольском районе Акмолинской области
Будут ли останавливать авто с российскими номерами - комментарий МВД РК
Взятку полицейскому пытался дать водитель КамАЗа в Акмолинской области
Насколько правильно было ограничивать ввоз незарегистрированных автомобилей в РК – мнение эксперта
На рабочем авто с подложными номерами: после скандала уволился начальник районной полиции в Костанае
Оставить комментарий
+7
Отправить
Читайте также
Сотрудники онлайн
Редактор
Сафаргалиева Малика
Сафаргалиева Малика
954-047
rusred@inform.kz

Архив