Когда закончат водозаборную станцию «Каргалы» в Алматы

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - В Наурызбайском районе Алматы продолжается строительство водозаборного сооружения и станции водоподготовки «Каргалы». Основные работы планируется закончить к концу года. Об этом сообщил аким мегаполиса Бакытжан Сагинтаев, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Во время рабочего объезда ознакомился с ходом строительства водозаборного сооружения и станции водоподготовки «Каргалы». Основные работы планируется закончить к концу года. После ввода в эксплуатацию мощность составит 15 тысяч кубометров воды в сутки», - написал аким в своем Instagram .

Ранее сообщалось, что для обеспечения около 50 тысяч жителей Наурызбайского района качественной питьевой водой идет строительство водозаборной и фильтровальной станций «Каргалы».

Во время рабочего объезда аким города также проверил качество восстановленных после строительства инженерных сетей 10 км дорог в микрорайоне «Курамыс».

Б. Сагинтаев также сообщил, что в микрорайоне «Самгау» Алатауского района устранены причины частого отключения электричества. Он поручил держать ситуацию на контроле. По обращениям жителей будет разработан проект строительства КНС и канализационных сетей к 30 домам, а также рассмотрена возможность строительства детской площадки.

Жителей микрорайона «Карасу» беспокоит состояние дорог. Здесь завершается строительство 26,6 км водопроводных и 22,6 км канализационных сетей. Аким города поручил проконтролировать качество восстановления дорожного полотна.

В ходе объезда градоначальник также осмотрел благоустроенные общественные пространства. В Наурызбайском районе в микрорайоне «Карагайлы» по ул. Тажиева по проекту «Бюджет участия» благоустроено общественное пространство с футбольной, детской игровой и спортивной площадками. В Алатауском районе между микрорайонами Улжан-1 и 2 построена пешеходная зона. Десятки лет бывший заброшенным лог преобразился. Теперь здесь построены футбольное поле, мост через реку и детская игровая площадка.