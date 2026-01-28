Когда возобновится строительство Сарыагашской объездной дороги

Строительство Сарыагашской объездной дороги планировалось начать в апреле 2025 года. В прошлом году на заседании Правительства Премьер-министр Олжас Бектенов, сообщая о том, что вопрос финансирования данного проекта решён, вместе с тем отметил, что административные процедуры затянулись.

Недавно на заседании Национального курултая Президент страны отдельно остановился на вопросе развития транспортной инфраструктуры и подчеркнул чрезмерную загруженность транспортного движения в районе города Сарыагаш. Глава государства заявил, что конкретным решением этой проблемы станет начало строительства Сарыагашской объездной дороги уже в текущем году, а также сообщил, что будет лично контролировать качественное и своевременное выполнение работ.

Данная дорога имеет стратегическое значение, поскольку она соединяет сразу четыре района густонаселённой Туркестанской области. На этой территории проживает более 500 тысяч человек. Кроме того, дорога проходит в приграничной зоне с Республикой Узбекистан.

Местные жители и представители грузоперевозок отмечают, что на этом направлении регулярно возникают транспортные заторы, и люди устали терять время в ожидании проезда.

— Жители Жетысайского и Шардаринского районов, чтобы добраться до Шымкента, вынуждены пользоваться только этой дорогой. Однако из-за её узости здесь часто образуются пробки. Весь транзитный транспорт, следующий в направлениях Китая, Узбекистана и Таджикистана, проходит именно по этому маршруту. Если бы была построена объездная дорога, транспорт мог бы миновать населённые пункты, — рассказал житель Жетысая Марат Жорабеков.

По словам заместителя руководителя управления пассажирского транспорта и автомобильных дорог Туркестанской области Меиржана Жалайырова, реализация проекта позволит повысить транспортно-логистический потенциал региона, обеспечит беспрепятственное движение транзитных автотранспортных средств, а также значительно улучшит безопасность дорожного движения.

— Автомобильная дорога в направлении Сарыагаш — Жетысай, несмотря на то, что имеет республиканское значение, относится к III категории и рассчитана на пропуск порядка 3 тысяч транспортных средств в сутки. Однако в настоящее время по данному участку ежедневно передвигается от 18 до 20 тысяч автомобилей, что создаёт чрезмерную нагрузку. В результате участились транспортные заторы и дорожно-транспортные происшествия, — отметил он.

Как сообщил спикер, общая протяжённость Сарыагашской объездной дороги составит 102 километра. Общая стоимость масштабного проекта оценивается в 238,1 миллиарда тенге.

— В рамках проекта планируется строительство новой четырёхполосной автомобильной дороги категории I-б. Она будет выполнять функцию альтернативного маршрута республиканской автомобильной дороге А-15 и позволит снизить транспортную нагрузку на город Сарыагаш и прилегающие к нему территории. В настоящее время Комитет автомобильных дорог проводит конкурсные процедуры по определению подрядчика. После завершения конкурса начнутся строительные работы, — сообщил Меиржан Жалайыров.

Строительство дороги начнётся от населённого пункта Кабыланбек и продолжится до таможенного поста «Конысбаев», расположенного в селе Кызыласкер. В рамках проекта предусмотрено строительство 9 транспортных развязок, 26 мостов, 11 железнодорожных переездов, 4 зон отдыха и 10 арок платной дороги.

По словам руководителя отдела Туркестанского филиала Национального центра качества Кайрата Шакирулы, строительство новой объездной дороги рассчитано на три года. Реализация проекта позволит в 2 раза увеличить транзитный потенциал между Казахстаном и странами Центральной Азии.

— К качеству строительных работ будут предъявлены жёсткие требования. Проект протяжённостью 102 километра будет реализован в 3 лота, по итогам конкурса планируется определить три подрядные организации. После ввода дороги в эксплуатацию транспортная нагрузка на автомобильную дорогу А-15 существенно снизится, — отметил он.

Ранее мы сообщали о сроках завершения строительства четырёхполосной автомобильной дороги, соединяющей мавзолеи Арыстанбаб и Ходжи Ахмеда Ясауи в Туркестанской области.