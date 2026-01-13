Когда в Усть-Каменогорске заменят аншлаги на переименованных улицах

По словам горожан, это создает сложности и в быту, и при оформлении документов.

— Путаются курьеры, такси, гости города. Приходится каждый раз объяснять, — рассказывают жители.

В городском акимате пояснили — визуальное обновление адресных табличек действительно отстает от юридического процесса, однако эта работа уже запланирована. Новые аншлаги на переименованных улицах появятся в мае–июне 2026 года, после завершения процедуры государственных закупок.

При этом таблички будут не обычными — их оснастят цифровым элементом.

— Мы видим, что в переходный период у жителей возникает много вопросов. Поэтому новые аншлаги будут с QR-кодами. Сканируя их, можно будет получить актуальную информацию об улице, увидеть новое и прежнее название и быстрее сориентироваться, — сообщили в пресс-службе акимата Усть-Каменогорска.

В ведомстве подчеркивают, что такой формат должен упростить жизнь не только горожанам, но и экстренным и коммунальным службам, курьерам и водителям такси.

Напомним, в областном центре ранее официально переименовали 13 улиц.

Новые названия уже действуют и используются в документах, государственных базах данных и электронных сервисах. Однако из-за старых аншлагов город пока фактически существует в «двух версиях» — бумажной и визуальной.

Власти отмечают, что замена адресных табличек станет завершающим этапом переименования и позволит устранить ту самую путаницу, о которой сегодня всё чаще говорят жители.