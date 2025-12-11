21:38, 10 Декабрь 2025 | GMT +5
13 улиц переименуют в Усть-Каменогорске
В городах Риддер и Усть-Каменогорск в Восточно-Казахстанской области утвержден перечень улиц, которым присвоят новые названия, передает корреспондент агентства Kazinform.
Соответствующее решение рассмотрено на сессии областного маслихата.
В Усть-Каменогорске переименуют 13 улиц, названия которых признаны идеологически устаревшими. В частности, предложены следующие варианты:
- улицу Стахановскую переименовать в улицу Жаксылыка Ушкемпирова;
- улицу Красина — в улицу Бориса Александрова;
- улицу Утепова — в улицу Оралхана Бокея;
- улицу Красногвардейскую — в улицу Герольда Бельгера;
- улицу Карла Либкнехта — в улицу Бориса Керимбаева;
- улицу Колхозную — в улицу Аскартау;
- улицу Розы Люксембург — в улицу Арна;
- улицу Совхозную — в улицу Оркен;
- улицу Чапаева — в улицу Берель;
- улицу Краснодонскую — в улицу Арай;
- улицу Краснофлотскую — в улицу Музтау;
- тупик Совхозный в селе Меновное — в тупик Талас;
- улицу М. Горького — в улицу Талаптана Ахметжана.
В Риддере также принято решение о переименовании: третий жилой квартал официально станет микрорайоном «Тәуелсіздік».
Принятый акт вступит в силу через десять календарных дней после его первой официальной публикации.
