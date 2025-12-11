РУ
    13 улиц переименуют в Усть-Каменогорске

    В городах Риддер и Усть-Каменогорск в Восточно-Казахстанской области утвержден перечень улиц, которым присвоят новые названия, передает корреспондент агентства Kazinform.

    В Усть-Каменогорске
    Фото: Нелли Нигматуллина/Kazinform

    Соответствующее решение рассмотрено на сессии областного маслихата.

    В Усть-Каменогорске переименуют 13 улиц, названия которых признаны идеологически устаревшими. В частности, предложены следующие варианты:

    • улицу Стахановскую переименовать в улицу Жаксылыка Ушкемпирова;
    • улицу Красина — в улицу Бориса Александрова;
    • улицу Утепова — в улицу Оралхана Бокея;
    • улицу Красногвардейскую — в улицу Герольда Бельгера;
    • улицу Карла Либкнехта — в улицу Бориса Керимбаева;
    • улицу Колхозную — в улицу Аскартау;
    • улицу Розы Люксембург — в улицу Арна;
    • улицу Совхозную — в улицу Оркен;
    • улицу Чапаева — в улицу Берель;
    • улицу Краснодонскую — в улицу Арай;
    • улицу Краснофлотскую — в улицу Музтау;
    • тупик Совхозный в селе Меновное — в тупик Талас;
    • улицу М. Горького — в улицу Талаптана Ахметжана.

    В Риддере также принято решение о переименовании: третий жилой квартал официально станет микрорайоном «Тәуелсіздік».

    Принятый акт вступит в силу через десять календарных дней после его первой официальной публикации.

    Ранее сообщалось, что повторяющиеся названия улиц в Казахстане заменят, безымянные — получат новые имена.

