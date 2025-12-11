13 улиц переименуют в Усть-Каменогорске

Соответствующее решение рассмотрено на сессии областного маслихата.

В Усть-Каменогорске переименуют 13 улиц, названия которых признаны идеологически устаревшими. В частности, предложены следующие варианты:

улицу Стахановскую переименовать в улицу Жаксылыка Ушкемпирова;

улицу Красина — в улицу Бориса Александрова;

улицу Утепова — в улицу Оралхана Бокея;

улицу Красногвардейскую — в улицу Герольда Бельгера;

улицу Карла Либкнехта — в улицу Бориса Керимбаева;

улицу Колхозную — в улицу Аскартау;

улицу Розы Люксембург — в улицу Арна;

улицу Совхозную — в улицу Оркен;

улицу Чапаева — в улицу Берель;

улицу Краснодонскую — в улицу Арай;

улицу Краснофлотскую — в улицу Музтау;

тупик Совхозный в селе Меновное — в тупик Талас;

улицу М. Горького — в улицу Талаптана Ахметжана.

В Риддере также принято решение о переименовании: третий жилой квартал официально станет микрорайоном «Тәуелсіздік».

Принятый акт вступит в силу через десять календарных дней после его первой официальной публикации.

Ранее сообщалось, что повторяющиеся названия улиц в Казахстане заменят, безымянные — получат новые имена.