    16:11, 08 Декабрь 2025 | GMT +5

    Повторяющиеся названия улиц в Казахстане заменят, безымянные — получат новые имена

    Улицам будут присваиваться только входящие в специальный перечень традиционные топонимы, имена исторических деятелей. Об этом сообщило Министерство культуры и информации РК, передает корреспондент агентства Kazіnform.

    улица, название
    Фото: Мұхтар Холдорбеков / Кazinform

    — В этой сфере ведется системная работа. В свое время на местах появилось много бессистемных названий. Жители не понимали смысла и значения названий. Возникали споры о том, чьи имена нужно присваивать улицам. Глава государства дал поручение систематизировать эту работу и осуществлять в рамках раобты Республиканской ономастической комиссии.

    Поэтому был определен список исторических личностей. Есть требование присваивать имена только этих людей. Если нет в списке, имя не присваивается, — сообщается в ответе Министерства на запрос Kazinform.

    Акиматы один раз в два года будут обновлять списки.

    — Дополнительно, совместно с учеными был составлен и список исторических названий. Сейчас есть специальная дорожная карта. В ее рамках, в первую очередь, предусмотрено присвоение названий безымянным улицам и изменение повторяющихся наименований. Эти мероприятия осуществляются поэтапно, — отмечается в сообщении ведомства.

    В прошлом году Аида Балаева сообщила, что в ономастике не будут допускаться проявления местничества и трайбализма.

    В 2023 году Глава государства Касым-Жомарт Токаев на четвертом заседании Национального курултая говорил о необходимости более разборчиво подойти к увековечиванию памяти деятелей прошлого.

    Муратбек Макулбеков
    Автор
