Повторяющиеся названия улиц в Казахстане заменят, безымянные — получат новые имена

— В этой сфере ведется системная работа. В свое время на местах появилось много бессистемных названий. Жители не понимали смысла и значения названий. Возникали споры о том, чьи имена нужно присваивать улицам. Глава государства дал поручение систематизировать эту работу и осуществлять в рамках раобты Республиканской ономастической комиссии. Поэтому был определен список исторических личностей. Есть требование присваивать имена только этих людей. Если нет в списке, имя не присваивается, — сообщается в ответе Министерства на запрос Kazinform.

Акиматы один раз в два года будут обновлять списки.

— Дополнительно, совместно с учеными был составлен и список исторических названий. Сейчас есть специальная дорожная карта. В ее рамках, в первую очередь, предусмотрено присвоение названий безымянным улицам и изменение повторяющихся наименований. Эти мероприятия осуществляются поэтапно, — отмечается в сообщении ведомства.

В прошлом году Аида Балаева сообщила, что в ономастике не будут допускаться проявления местничества и трайбализма.

В 2023 году Глава государства Касым-Жомарт Токаев на четвертом заседании Национального курултая говорил о необходимости более разборчиво подойти к увековечиванию памяти деятелей прошлого.