Когда установят причину пожара на рынке «Биг Шанхай» в Астане

— В 3 часа ночи пожар заметили и выехали на место сотрудники 7-й пожарной части. Однако время уже было упущено — когда мы прибыли, рынок уже горел, одна из сторон здания начала обрушаться. Пожарные работали до 18:00. Удалось не допустить распространения огня на соседний рынок «Орда». По результатам аудита нарушений не выявлено, поэтому проверка не проводилась, — прокомментировал Кеген Турсынбаев на брифинге в Правительстве.

Фото: Солтан Жексенбеков/ Kazinform

По его словам, по факту инцидента возбуждено дело.

— Экспертиза должна быть завершена до конца месяца, тогда и станет известна причина возгорания. С 2020 по 2023 годы действовал мораторий, поэтому крупные торговые дома не проверялись. В этом году мы проверили 63 крупных торговых центра и выявили 941 нарушение требований пожарной безопасности, — отметил он.

Напомним, 18 июля в столице произошел крупный пожар в одном из трехэтажных зданий на территории рынка «Биг Шанхай», расположенного в районе Байқоныр по шоссе Алаш.

Как сообщил заместитель начальника ДЧС Астаны Канат Алтынбеков, трое спасателей пострадали при тушении огня.