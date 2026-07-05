Когда сигнал теряется в горах: почему интернет до сих пор не дошел до десятков сел ВКО

В Восточном Казахстане до сих пор есть десятки сел, где невозможно отправить сообщение, подключиться к онлайн-урокам или получить государственную услугу в электронном формате. Сегодня в регионе без связи остаются 60 населенных пунктов. Корреспондент агентства Kazinform разбирался, почему для сотен жителей области интернет остается недоступной роскошью, какие села — в цифровой изоляции и когда ситуация может измениться.

Цифровой разрыв сокращается, но самое сложное — впереди

Еще полтора года назад проблема обеспечения интернетом в области выглядела куда серьезнее. К началу 2025-го без доступа к сети в регионе оставались 146 населенных пунктов. Благодаря масштабной работе по строительству базовых станций и прокладке линий связи, уже к ноябрю этот показатель снизили до 111 сел, а к концу декабря — до 93-х. В 2026-м цифровой разрыв продолжают устранять.

Фото: Руслан Мухамедьяров \ Kazinform

— В Восточно-Казахстанской области продолжается развитие телекоммуникационной инфраструктуры. За период с 2023 по 2025 годы интернет и мобильная связь появились в 118 населенных пунктах. В 2023 году к сети подключили 20 сел, в 2024-м совместно с операторами связи — еще 45. Развитие цифровой инфраструктуры остается для нас одним из приоритетов. Сегодня доступом к интернету обеспечены уже 98,5 процента жителей области. Только в 2025 году возможность выйти в сеть получили жители 53 населенных пунктов, а с начала 2026 года — еще 19. До конца года планируется обеспечить связью оставшиеся 67 сел, — отмечал в мае на сессии областного маслихата руководитель управления цифровизации и архивов ВКО Кайрат Бимагамбетов.

И уже спустя два месяца цифры вновь изменились, работа идет. И сегодня без возможности подключиться ко Всемирной паутине в области остаются 60 сел. Остальные 289 населенных пунктов уже имеют доступ к сети. Для тысяч жителей это означает возможность оформить документы, записаться к врачу, получить государственную услугу или просто увидеть родных по видеосвязи, не выезжая в районный центр.

Но чем меньше на карте остается «белых пятен», тем сложнее становится каждое новое подключение. Сегодня регион подошел к этапу, когда универсальных решений уже не существует. Начинается самая сложная часть работы.

Сигнал теряется или почему интернет не доходит до последних сел

Среди 60-ти сел без интернета — Улкен Каратал, Шалкар, Жана-Турмыс в Зайсане. Все они — отдаленные, приграничные. Впрочем, как и Поперечное в Риддере, или Жазаба в Катон-Карагае. И если посмотреть на карту области, становится понятно, почему именно эти населенные пункты до сих пор остаются без устойчивой связи. Большинство из них расположены в приграничных и горных районах, где строительство современной телекоммуникационной инфраструктуры обходится значительно дороже, чем на равнинной местности. Высокие хребты, глубокие ущелья, большие расстояния между селами и малое число жителей делают развитие сетей технически и экономически сложным. Там, где в густонаселенных районах достаточно установить одну базовую станцию, в горах сигнал приходится буквально «пробивать» через естественные преграды. Иногда до ближайшей линии связи — десятки километров. Операторы связи же не идут в маленькие села, где живет меньше 500 человек. Так как затраты не окупятся, говорят в управлении цифровизации и архивов ВКО. И поэтому отмечают, что теперь простые решения уже закончились. Каждое новое подключение требует индивидуального технического решения.

Фото: Руслан Мухамедьяров \ Kazinform

— Сегодня общий подход для всех районов уже не рассматривается. Каждый оставшийся населенный пункт мы рассматриваем отдельно, потому что условия везде разные. Для некоторых сел в Зайсане, к примеру, предусмотрено строительство волоконно-оптических линий связи в рамках национального проекта «Доступный Интернет». АО «Казахтелеком» уже завершило закупочные процедуры и приступило к подготовительным работам, — сообщила главный специалист управления цифровизации и архивов ВКО Айгерим Жагалбаева.

Когда выйти в интернет — проблема

Для большинства казахстанцев интернет давно перестал быть чем-то особенным. Его отсутствие замечают лишь тогда, когда связь пропадает на несколько минут. В отдаленных селах Восточного Казахстана все наоборот — здесь люди уже привыкли заранее искать место, где телефон хотя бы ненадолго поймает сеть.

Особенно остро это ощущают жители приграничного села Улкен-Каратал в Зайсанском районе. Здесь мобильная связь, практически, отсутствует, а интернет есть только в школе. Поэтому многие бытовые вещи приходится планировать заранее. И самые большие сложности испытывают школьники и учителя. Сегодня множество образовательных платформ и государственных электронных систем работают только через интернет. Но пользоваться ими удается далеко не всегда.

Фото: Руслан Мухамедьяров \ Kazinform

— Интернет у нас в школе есть. Но и здесь иногда, чтобы провести урок или отправить отчет, приходится буквально искать место, где появляется сигнал. Бывает, что связь появляется совсем ненадолго, и за это время нужно успеть загрузить документы или отправить домашние задания. Когда весь мир давно работает онлайн, мы до сих пор зависим от того, появится ли сегодня интернет, — рассказывает один из учителей.

В селах соседнего Маркаколя — тоже проблемы с доступом к сети. И если в Зайсане без интернета 5 приграничных населенных пунктов, в Маркаколе — вдвое больше. В десяти аулах, где проживает порядка тысячи человек, до сих пор фиксируются перебои или полное отсутствие сигнала.

— Жалобы поступают из сел Жанааул, Правый Усть-Кальжыр, Кайнарлы, Булгартабыты, Акжайлау, Терскей-Бокенбай, Балыктыбулак, Кунгей-Бокенбай и других. Решение этих проблем планируется реализовать поэтапно — в сотрудничестве с операторами сотовой связи, — отметили в акимате области.

Сами сельчане приспосабливаются, как могут. Поэтому многие уже знают места, где связь работает немного лучше. Кто-то выходит на пригорок возле села, кто-то ждет, когда телефон «поймает» сеть во дворе, а кто-то откладывает все дела до поездки в районный центр.

— Чтобы воспользоваться интернетом, люди нередко выходят на возвышенности или ищут места, где телефон хотя бы ненадолго ловит сеть. Особенно сложно пожилым людям и школьникам, которым приходится постоянно ездить в районный центр или просить помощи у родственников, — говорят жители Жанаауыла.

Именно поэтому для жителей таких сел вопрос появления интернета давно перестал быть вопросом комфорта. Сегодня речь идет уже о равном доступе к образованию, медицинским услугам, государственным сервисам и возможностям, которыми большинство казахстанцев давно пользуются ежедневно.

Интернет нужен уже не только сельчанам — его требуют туристы

Если еще несколько лет назад отсутствие связи воспринималось как неизбежная особенность отдыха на природе, то сегодня ситуация изменилась. Туристы приезжают не только за красивыми видами, но и рассчитывают оставаться на связи — оплачивать покупки банковской картой, пользоваться навигатором, бронировать жилье онлайн и при необходимости работать удаленно. Поэтому интернет постепенно становится такой же частью туристической инфраструктуры, как хорошие дороги, электричество или благоустроенные пляжи.

Именно поэтому сегодня цифровую инфраструктуру в регионе развивают не только в селах, но и в популярных туристических локациях. Сейчас мобильная связь и интернет есть уже на 24 туристических объектах области. Однако в девяти наиболее удаленных местах устойчивого покрытия по-прежнему нет. Среди них — Катон-Карагайский государственный национальный природный парк, Риддерский горный кластер, Западно-Алтайский государственный природный заповедник, озера Шыбындыколь, Айыр, Дубыгалинское, урочище Киин-Кериш и другие природные достопримечательности.

Даже там, где связь формально уже появилась, она не всегда выдерживает наплыв отдыхающих. Так, на Сибинских озерах в разгар сезона мощности действующих сетей оказывается недостаточно, а на Бухтарминском побережье туристы до недавнего времени регулярно жаловались на перебои мобильной связи и интернета.

— Здесь природа одна из лучших в Казахстане. Но люди приезжают не только отдыхать. Кому-то нужно ответить на рабочее сообщение, позвонить домой, оплатить покупки. Поэтому отсутствие нормального интернета становится серьезной проблемой, — рассказал турист из Усть-Каменогорска Рахимбек Сарсембаев.

Фото: Руслан Мухамедьяров \ Kazinform

Решать этот вопрос начали сразу по нескольким направлениям. На Самарском побережье Бухтарминского водохранилища были установлены новые антенно-мачтовые сооружения, а на отдельных базах отдыха появились терминалы Starlink. Однако уже первые недели работы показали: полностью проблему это не решило. Радиуса действия оборудования оказалось недостаточно для всей прибрежной зоны, а в часы пик мобильные сети по-прежнему испытывают высокую нагрузку.

— Если говорить о самых популярных местах отдыха, практически везде интернет уже есть. Сейчас продолжается работа по Сибинским озерам. Конечно, остаются небольшие туристические локации с невысокой посещаемостью, где установка Starlink пока не рассматривается. Для нас в первую очередь важно обеспечить связью именно самые востребованные направления, — отметила заместитель руководителя управления туризма ВКО Ирина Смит.

Фото: Руслан Мухамедьяров \ Kazinform

При этом работа продолжается. Как сообщил аким Самарского района Серик Женисов, после ввода нового антенно-мачтового сооружения на Самарском побережье буквально на днях заработал стабильный 4G-интернет от Beeline. Вместе с туристической зоной качественную мобильную связь впервые получили и жители села Новостройка. Власти рассчитывают, что дальнейшее расширение покрытия позволит окончательно снять проблему связи на одном из самых популярных мест отдыха области.

Спутники вместо вышек: как будут подключать последние села

Если еще несколько лет назад единственным способом обеспечить населенный пункт связью считалось строительство базовой станции, то сегодня подходы меняются. Для многих отдаленных сел и туристических территорий Восточного Казахстана привычные технологии уже не подходят — слишком дорого и сложно прокладывать десятки километров линий связи через горы и труднодоступную местность. Поэтому регион постепенно делает ставку на спутниковый интернет.

Именно такие решения сегодня рассматриваются для последних населенных пунктов и природных территорий, где строительство полноценной инфраструктуры экономически нецелесообразно. Помимо волоконно-оптических линий связи, власти намерены использовать терминалы Starlink и точки доступа OneWeb. Первые результаты уже есть. В июне спутниковый интернет OneWeb появился в селе Алтайка района Алтай. Благодаря новой системе жители получили более стабильный доступ к сети.

— Это важно для учебы, работы, получения государственных услуг и просто общения. Мы и дальше будем продолжать работу по улучшению качества связи и доступности современных технологий в районе, — отметил аким района Алтай Ренат Курмамбаев.

Фото: Руслан Мухамедьяров \ Kazinform

Как поясняют в управлении цифровизации, подобные проекты становятся частью общей стратегии развития связи в регионе. Спутниковые технологии позволяют обеспечить интернетом населенные пункты, где строительство классической инфраструктуры потребовало бы слишком больших затрат и времени.

— Сегодня в Восточно-Казахстанской области уже больше 30-ти населенных пунктов оснащены комплектами спутникового интернета OneWeb. Скорость доступа достигает 50 мегабит в секунду, а рядом с оборудованием организованы бесплатные Wi-Fi-зоны с радиусом покрытия до 100 метров. Реализация проекта стала возможной благодаря сотрудничеству Jusan Mobile и Министерства цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности Республики Казахстан, — отметил руководитель управления цифровизации и архивов ВКО Кайрат Бимагамбетов.

При этом спутниковый интернет рассматривается лишь как одна из составляющих большой программы цифровизации. Параллельно продолжается строительство традиционной телекоммуникационной инфраструктуры. Недавно Восточно-Казахстанская область и АО «Казахтелеком» подписали меморандум о реализации проекта «Ауыл Online». В течение 2026–2027 годов высокоскоростной интернет планируют провести еще в 204 сельских населенных пункта области. Проект предусматривает строительство новых волоконно-оптических линий связи, развитие телекоммуникационной инфраструктуры и повышение качества интернета в отдаленных селах. Ожидается, что это позволит жителям пользоваться современными цифровыми сервисами, телемедициной, дистанционным обучением и государственными услугами без необходимости выезжать в районные центры.

Фактически сегодня область использует сразу несколько технологий одновременно. Там, где это возможно, строят новые антенно-мачтовые сооружения и прокладывают оптоволокно. В труднодоступных селах и туристических локациях делают ставку на спутниковый интернет. Именно сочетание этих решений специалисты считают самым реальным способом постепенно обеспечить качественной связью последние населенные пункты Восточного Казахстана.

Последние километры — самые дорогие

Если еще несколько лет назад главной задачей было просто увеличить количество сел с доступом к интернету, то сегодня перед регионом стоит совсем другой вызов. Теперь необходимо обеспечить качественной связью именно те населенные пункты, где сделать это технически сложнее всего.

За последние годы Восточный Казахстан сумел сократить цифровой разрыв в несколько раз. Но оставшиеся 60 сел — это уже не вопрос статистики. За каждым из них стоят реальные люди, школы, туристические маршруты, небольшие хозяйства и приграничные территории, для которых связь становится частью современной инфраструктуры наравне с дорогами, электричеством и водоснабжением.

Поэтому сегодня успех цифровизации региона будут определять уже не сотни подключенных населенных пунктов, а именно эти последние десятки. Если для них удастся найти решение — будь то оптоволокно, спутниковый интернет или новые технологии связи, — Восточный Казахстан сможет практически полностью ликвидировать цифровое неравенство. И тогда расстояние до областного центра или сложный горный рельеф перестанут определять, насколько человек может быть частью современной цифровой жизни.

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