Почему в Шымкенте до сих пор сохраняются проблемы с мобильной связью

По данным городского управления цифровизации, в Шымкенте функционирует 1 771 базовая станция. С начала 2026 года для улучшения качества мобильного интернета установили 19 дополнительных станций. Четыре из которых работают по стандарту 5G, остальные обеспечивают покрытие 4G. Однако полностью решить проблему «мертвых зон» пока не удалось.

— На данный момент в городе выявлено 8 уязвимых зон с низким качеством мобильной связи. Работа по их устранению продолжается, но список таких участков постоянно меняется. Высокие темпы застройки, возведение новых жилых комплексов и снос старых зданий создают дополнительную нагрузку на сеть. В результате качество связи может снижаться, и появляются новые проблемные участки, — пояснил руководитель управления цифровизации Мухит Кемелов.

Помимо технических и градостроительных факторов, специалисты выделяют и так называемую радиофобию. Проекты по улучшению связи нередко блокируются самими горожанами, которые выступают против установки оборудования рядом с жилыми домами.

По этой причине проблемы со связью сохраняются, в частности, в жилом массиве Кайнарбулак и микрорайоне Туран-2. С начала года зафиксировано более 10 случаев, когда операторы не смогли установить необходимое оборудование.

