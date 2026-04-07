Сколько сел в Казахстане обеспечены интернетом и где доступен 5G

Развитие 5G остается одним из ключевых направлений цифровой трансформации Казахстана. На сегодняшний день сеть уже доступна в 20 городах, и в этом году работа по установке базовых станций будет продолжена.

Как сообщила руководитель управления по взаимодействию со СМИ и общественностью ведомства Айнур Альмуханова, в декабре 2022 года проведен аукцион по распределению частот в диапазоне 3600-3800 МГц (пятое поколение 5G), по результатам которого определен победитель в лице консорциума АО «Кселл» и ТОО «Мобайл Телеком Сервис».

Для обеспечения стабильной связи и высокой скорости передачи данных операторы связи провели радиопланирование с учетом географии и плотности застройки. До конца 2027 года планируется установить не менее 3527 базовых станций.

— На сегодняшний день во всех городах республиканского значения и 17 областных центрах установлено 3355 базовых станций 5G. Кроме того, в рамках дополнительных инициатив обеспечено покрытие сетью 5G в городе Алатау и Международном центре приграничного сотрудничества «Хоргос». Также планируется обеспечение покрытия сетью 5G в иных моногородах в 2026 году, — отметила она.

При этом показатель в 3527 станций является минимальным — операторы намерены продолжить расширение сети сверх этого объема.

Связь в селах

На сегодняшний день в Казахстане насчитывается 6096 сельских населенных пунктов. Из них мобильный интернет доступен в 550 селах по технологии 3G и в 4378 — по технологии 4G. Кроме того, в 2606 населенных пунктах обеспечен фиксированный доступ к интернету через волоконно-оптические линии связи.

Связь на дорогах

С целью обеспечения мобильной связью автомобильных дорог министерство совместно с операторами и акиматами провело анализ для выявления так называемых «белых пятен». По его итогам на первом этапе принято решение о строительстве 243 антенно-мачтовых сооружений (АМС) вдоль республиканских трасс. На втором этапе планируется определить дополнительные точки размещения и построить еще 244 АМС на дорогах областного значения.

Таким образом, до конца 2027 года в стране будет построено 487 антенно-мачтовых сооружений. Проект реализуется в рамках инвестиционного соглашения между Правительством Казахстана и АО «Транстелеком», заключенного в январе 2026 года.

Отметим, что в октябре 2025 года Премьер-министр Олжас Бектенов поручил усилить контроль за качеством мобильной связи и доступом к высокоскоростному интернету в Казахстане.

Заместитель Премьер-министра — министр искусственного интеллекта и цифрового развития Жаслан Мадиев сообщал, что за последние три года в отрасль было инвестировано более одного трлн тенге. В стране насчитывается свыше 20 млн мобильных и 3,7 млн фиксированных абонентов, а средняя скорость интернета достигла 94 Мбит/с.

По его словам, до конца 2027 года планируется обеспечить 100% охват населения интернетом, повысить среднюю скорость до более чем 100 Мбит/с и довести оптоволоконные линии до 90% сельских населенных пунктов.

Недавно в Казахстане был запущен проект по обеспечению сельских населенных пунктов высокоскоростным интернетом. В его рамках предусмотрено строительство волоконно-оптических линий связи (ВОЛС) в 1123 селах, где на сегодняшний день отсутствует локальная сеть доступа к интернету.