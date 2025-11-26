Когда санатории Сарыагаша перестанут загрязнять стоками реку Келес

Вопрос о том, что сточные воды из санатория Сарыагаш вытекают в реку Келес, мы поднимали и ранее.

В кадрах, распространившихся в социальных сетях, отчетливо видно, как поток грязной воды устремляется по руслу прямо в сторону реки.

Согласно данным Сарыагашского районного маслихата, в сентябре и октябре текущего года в поселке Коктерек при спонсорской поддержке руководителей расположенных там санаториев были установлены три насосных агрегата, один трансформатор мощностью 250 киловатт, а также канализационный колодец.

— Проведены работы по повышению уровня дамбы озера, где накапливаются сточные воды, и уровень загрязненной жидкости был снижен до одного метра. Трубопроводы на канализационной станции полностью обновлены. На сегодняшний день канализационная система функционирует в штатном режиме. В целом по проекту капитального ремонта централизованной канализационной системы в поселке Коктерек Коктерекского сельского округа разработана смета общей стоимостью 1 миллиард 945 миллионов тенге. Строительство по данному проекту началось в 2018 году, а завершение планируется в декабре 2026 года, — говорится в информации, представленной районным маслихатом.

Подрядчиком выступает ТОО «Сарыагаш Аман», авторский надзор осуществляет ТОО «IMPYLS», технический надзор — ТОО «Stroy Inginiring».

Заказчиком проекта является отдел жилищно-коммунального хозяйства Сарыагашского района.

В рамках проекта в 2018 году было выделено 111,7 миллиона тенге, в 2019 году — 20 миллионов тенге, в 2020 году — 4,5 миллиона тенге, а в 2025 году предусматривается выделить лишь 198 миллионов тенге.

Таким образом, несмотря на то, что завершение проекта намечено на 2026 год, из-за недостаточного финансирования существует риск, что он так и не будет доведен до конца. Для завершения ремонта канализационной системы требуется ещё 1,3 миллиарда тенге.

— В ходе визита депутата Мажилиса Парламента Темира Кырыкбаева в район этот вопрос был поднят, и его попросили содействовать в выделении необходимых 1 миллиарда 300 миллионов тенге за счет республиканского бюджета. По данному вопросу депутат выступил на заседании Мажилиса, обратился к Правительству с просьбой о выделении средств и направил депутатский запрос. В настоящее время вопрос выделения финансирования из республиканского бюджета рассматривается, — говорится в ответе районного маслихата.

Ранее мы писали о том, что река Келес в Туркестанской области подверглась серьезному микробиологическому загрязнению и стала непригодна для питья. Экологи тогда забили тревогу.