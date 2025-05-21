Предприятие сливает нечистоты в реку Келес — экологи бьют тревогу

Специалисты Сарыагашского районного управления санитарно-эпидемиологического контроля провели внеплановую проверку коммунального государственного предприятия «Сарыағаш Тұрмыс». В ходе инспекции были выявлены три грубых нарушения, связанных с эксплуатацией принадлежащей предприятию канализационной системы.

По итогам проверки в отношении юридического лица был наложен административный штраф в размере 160 месячных расчётных показателей, а также выдано предписание об устранении нарушений.

Кроме того, по вопросу состояния канализационной системы в селе Коктерек Сарыагашского района было направлено официальное письмо в адрес местных исполнительных органов.

По инициативе предприятия были отобраны пробы воды из реки Келес, которые направили на микробиологическое и вирусологическое исследование в Шымкентский филиал Национального центра экспертизы по Туркестанской области.

Результаты анализа показали значительное превышение допустимого уровня лактозоположительной кишечной палочки. Согласно санитарным нормативам, их содержание не должно превышать 5000 на 1 дм³ воды, однако в пробах из реки Келес этот показатель достиг 9100.

— Это свидетельствует о микробиологическом загрязнении воды. Она непригодна для питья, хотя угрозы для водных организмов не представляет, — говорится в официальной информации департамента.

Выявлены и экологические нарушения

После публикации в социальных сетях видеозаписи о сливе сточных вод в реку Келес в селе Коктерек, Департамент экологии по Туркестанской области также инициировал внеплановую проверку деятельности предприятия «Сарыағаш Тұрмыс».

По итогам анализа проб сточных вод было установлено нарушение требований статей 106 и 222 Экологического кодекса Республики Казахстан. На основании выявленных фактов был составлен административный протокол.

Концентрация загрязняющих веществ в сточных водах составила:

Нитраты — 0,78 мг/дм³

Нитриты — 0,206 мг/дм³

Фосфаты — 1,9 мг/дм³

Сульфаты — 900,78 мг/дм³

Хлориды — 241,1 мг/дм³

Анионные поверхностно-активные вещества — 0,36 мг/дм³

Аммоний — 22,66 мг/дм³

Водородный показатель (рН) — 7,4

Сухой остаток — 2293,0 мг/дм³

В соответствии с пунктом 2 статьи 216 Экологического кодекса, сброс сточных вод в водоёмы или на земную поверхность допускается только после доведения их состава до нормативных показателей.

Пункт 8 статьи 222 запрещает сброс сточных вод — даже прошедших очистку — в источники питьевого водоснабжения и санитарно-защитные зоны.

Специалисты настоятельно рекомендуют жителям не использовать воду из реки Келес ни для питья, ни в бытовых целях, поскольку это может представлять серьёзную угрозу для здоровья.

Ранее мы сообщали о том, что сточные воды из санатория «Сарыағаш» сливались непосредственно в русло реки Келес.