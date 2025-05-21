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    16:43, 21 Май 2025 | GMT +5

    Предприятие сливает нечистоты в реку Келес — экологи бьют тревогу

    Река Келес в Туркестанской области подверглась серьёзному микробиологическому загрязнению и стала непригодна для питья. Об этом сообщили в Департаменте санитарно-эпидемиологического контроля по региону, передает корреспондент агентства Kazinform.

    Келес
    Фото: акимат Туркестанской области

    Специалисты Сарыагашского районного управления санитарно-эпидемиологического контроля провели внеплановую проверку коммунального государственного предприятия «Сарыағаш Тұрмыс». В ходе инспекции были выявлены три грубых нарушения, связанных с эксплуатацией принадлежащей предприятию канализационной системы.

    По итогам проверки в отношении юридического лица был наложен административный штраф в размере 160 месячных расчётных показателей, а также выдано предписание об устранении нарушений.

    Кроме того, по вопросу состояния канализационной системы в селе Коктерек Сарыагашского района было направлено официальное письмо в адрес местных исполнительных органов.

    По инициативе предприятия были отобраны пробы воды из реки Келес, которые направили на микробиологическое и вирусологическое исследование в Шымкентский филиал Национального центра экспертизы по Туркестанской области.

    Результаты анализа показали значительное превышение допустимого уровня лактозоположительной кишечной палочки. Согласно санитарным нормативам, их содержание не должно превышать 5000 на 1 дм³ воды, однако в пробах из реки Келес этот показатель достиг 9100.

    — Это свидетельствует о микробиологическом загрязнении воды. Она непригодна для питья, хотя угрозы для водных организмов не представляет, — говорится в официальной информации департамента.

    Выявлены и экологические нарушения

    После публикации в социальных сетях видеозаписи о сливе сточных вод в реку Келес в селе Коктерек, Департамент экологии по Туркестанской области также инициировал внеплановую проверку деятельности предприятия «Сарыағаш Тұрмыс».

    По итогам анализа проб сточных вод было установлено нарушение требований статей 106 и 222 Экологического кодекса Республики Казахстан. На основании выявленных фактов был составлен административный протокол.

    Концентрация загрязняющих веществ в сточных водах составила:

    • Нитраты — 0,78 мг/дм³
    • Нитриты — 0,206 мг/дм³
    • Фосфаты — 1,9 мг/дм³
    • Сульфаты — 900,78 мг/дм³
    • Хлориды — 241,1 мг/дм³
    • Анионные поверхностно-активные вещества — 0,36 мг/дм³
    • Аммоний — 22,66 мг/дм³
    • Водородный показатель (рН) — 7,4
    • Сухой остаток — 2293,0 мг/дм³

    В соответствии с пунктом 2 статьи 216 Экологического кодекса, сброс сточных вод в водоёмы или на земную поверхность допускается только после доведения их состава до нормативных показателей.

    Пункт 8 статьи 222 запрещает сброс сточных вод — даже прошедших очистку — в источники питьевого водоснабжения и санитарно-защитные зоны.

    Специалисты настоятельно рекомендуют жителям не использовать воду из реки Келес ни для питья, ни в бытовых целях, поскольку это может представлять серьёзную угрозу для здоровья.

    Ранее мы сообщали о том, что сточные воды из санатория «Сарыағаш» сливались непосредственно в русло реки Келес.

    Теги:
    Туркестанская область Регионы Вода Экология Водные ресурсы
    Айгуль Эсеналиева
    Айгуль Эсеналиева
    Автор
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