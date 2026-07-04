Когда откроют понтонный мост на Сайране в Алматы

На озере Сайран в Алматы временно закрыли понтонный мост, соединяющий восточную и западную набережные. Ограничение связано с повышением уровня воды после обильных осадков, передает корреспондент агентства Kazinform.

Как сообщили в коммунальном предприятии «Жасыл Алматы», из-за сильных дождей значительно повысился уровень воды в реках города, в том числе увеличился приток в озеро Сайран по руслу реки Большая Алматинка.

Вместе с потоком воды в озеро попали ветки, древесные остатки, бытовой мусор и другие наносы, что также осложнило ситуацию.

— В целях безопасности временно закрыт доступ на понтонный мост. Это профилактическая мера, которая будет действовать до снижения уровня воды и проведения проверки технического состояния конструкции, — сообщили в предприятии.

Представитель компании Аслан Мухамеджан также объяснил, почему монтаж понтонного моста затянулся.

— Первая проблема была связана с заполнением водой самого Сайрана. После того, как мы достигли определенного уровня и заполнили озеро, начали проводить работы по сборке данного понтонного моста. Работы выполняет подрядная организация. Как только погода установится, они должны завершить монтаж, — сказал он.

Кроме того, на одном из участков береговой линии продолжаются работы по укреплению габионных конструкций. Параллельно специалисты КГУ «Жасыл Алматы» очищают акваторию озера и прибрежную территорию от веток, бытового мусора и других наносов, принесенных водой.

В предприятии заверили, что ситуация находится под постоянным контролем. После стабилизации уровня воды, завершения всех необходимых работ и подтверждения безопасности конструкции понтонный мост вновь откроют для посетителей.

Ранее жители Алматы выразили обеспокоенность состоянием обновленного парка у озера Сайран.