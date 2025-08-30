Когда начнется строительство нового водохранилища в области Абай

Работы планируется начать в 2026 году. В данный момент разрабатывается проектно-сметная документация на строительство объекта.

Для своевременной и качественной реализации проекта комиссия из специалистов местного филиала РГП «Казводхоз», сотрудников акимата Аксуатского района и представителей подрядной организации провели проверку участков, где пройдут строительные работы.

— В ходе проверки все стороны детально обсудили проект и высказали свои предложения. Совместно с районным акиматом были осмотрены внутренние каналы. Местные исполнительные органы займутся разработкой проектно-сметной документации по их реконструкции. Новое водохранилище и магистральные каналы обеспечат полноценную и эффективную работу ирригационных систем района, — сообщил директор филиала РГП «Казводхоз» по области Абай Жаркынбек Байсабыров.

Ранее сообщалось, что Министерство водных ресурсов и ирригации планирует построить 5 новых водохранилищ в области Абай.