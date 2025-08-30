РУ
Тренды:
телерадиокомплекс президента РК
  • kz
  • qz
  • ру
  • en
  • 中文
  • ўз
  • ق ز
    • В мире
    Казахстан
    Политика
    Происшествия
    Аналитика
    Экономика
    О нас
    Об Агентстве Контакты Реклама Партнеры Фотосайт Карта сайта Теги
    14:34, 30 Август 2025 | GMT +5

    Когда начнется строительство нового водохранилища в области Абай

    На реке Каргыба в Аксуатском районе Абайской области будет построено новое водохранилище, передает агентство Kazinform со ссылкой на Минводы и ирригации РК.

    Когда начнется строительство нового водохранилища в области Абай
    Фото: Минводы и ирригации РК

    Работы планируется начать в 2026 году. В данный момент разрабатывается проектно-сметная документация на строительство объекта.

    Для своевременной и качественной реализации проекта комиссия из специалистов местного филиала РГП «Казводхоз», сотрудников акимата Аксуатского района и представителей подрядной организации провели проверку участков, где пройдут строительные работы.

    — В ходе проверки все стороны детально обсудили проект и высказали свои предложения. Совместно с районным акиматом были осмотрены внутренние каналы. Местные исполнительные органы займутся разработкой проектно-сметной документации по их реконструкции. Новое водохранилище и магистральные каналы обеспечат полноценную и эффективную работу ирригационных систем района, — сообщил директор филиала РГП «Казводхоз» по области Абай Жаркынбек Байсабыров.

    Ранее сообщалось, что Министерство водных ресурсов и ирригации планирует построить 5 новых водохранилищ в области Абай.

    Теги:
    Минводы и ирригации РК Регионы Область Абай Строительство Водохранилище
    Наталья Мосунова
    Наталья Мосунова
    Автор
    Сейчас читают