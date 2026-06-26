Когда Кыргызстан сможет экспортировать электроэнергию

В Кыргызстане дан старт строительству каскада «Казарманских ГЭС» в Тогуз-Тороуском районе Джалал-Абадской области, передает собственный корреспондент агентства Kazinform в Бишкеке.

В официальной церемонии закладки капсулы принял участие президент страны Садыр Жапаров. По его словам, каскад «Казарманских ГЭС» станет одним из крупнейших энергетических проектов за всю историю независимого государства.

Предусматривается строительство трех гидроэлектростанций общей установленной мощностью 912 МВт. Каскад будет производить более 3,75 млрд кВт•ч электроэнергии в год. Общая стоимость оценивается в $3 млрд. Полное завершение строительства планируется к 2031 году.

В своей речи кыргызский лидер пояснил, что текущий дефицит электроэнергии вызван бурным экономическим ростом.

— За последние три года в стране ежегодно запускаются сотни новых заводов, фабрик и социальных объектов, из-за чего рост потребления электроэнергии опережает темпы ввода новых генерирующих мощностей, — подчеркнул он.

Садыр Жапаров отметил, что после ввода объекта в эксплуатацию, а также завершения строительства Камбаратинской ГЭС-1 Кыргызстан сможет не только полностью обеспечить собственные потребности в электроэнергии, но и стать государством-экспортером, поставляющим электроэнергию в соседние страны.

Напомним, с 1 августа 2023 года до 31 декабря 2026 года в Кыргызстане введен режим чрезвычайной ситуации в энергетическом секторе.

О причинах возникновения дефицита электроэнергии в стране — читайте здесь.

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