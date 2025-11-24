РУ
телерадиокомплекс президента РК
    20:03, 23 Ноябрь 2025 | GMT +5

    Когда и где в Алматы легковушки могут выезжать на автобусные полосы

    В Алматы число выделенных полос для общественного транспорта продолжает увеличиваться, передает агентство Kazinform.

    Дорога автобусы остановка жол көліктер
    Фото: Агибай Аяпбергенов /Kazinform

    Мегаполис развивается, и вместе с ростом населения стремительно растет и автопарк. Из-за этого пробки, ставшие привычными для горожан, не исчезают даже в выходные. Утренние и вечерние заторы тянут колонны машин на километры, а работающие на холостом ходу двигатели усугубляют экологическую ситуацию.

    Чтобы снизить нагрузку на дорожную сеть и улучшить экологию, городские власти взяли курс на развитие общественного транспорта. Так, на проспекте Райымбека и улице Желтоксан строится новая линия скоростного транспорта BRT, которая соединится с действующей линией на улице Тимирязева.  

    По информации управления организации дорожного движения и пассажирского транспорта, на улицах Алматы уже предусмотрено 177 километров выделенных полос. Они действуют на 26 городских улицах и проспектах.

    Согласно правилам дорожного движения, по таким полосам могут двигаться автобусы, троллейбусы, спецслужбы — полиция, скорая помощь — а также частные автомобили при совершении поворота. Однако на отдельных участках движение для легкового транспорта в определенное время разрешено полностью.

    Так, на проспекте Райымбека на участке от улицы Саина до жилого комплекса «Аккент» пользоваться выделенной полосой автомобилистам можно по выходным и праздничным дням, а также по будням с 20:00 до 06:30.

    — Это решение принято для оптимизации транспортного потока и более эффективного использования дорожной инфраструктуры в часы низкой нагрузки, — пояснили в ведомстве.

    По данным департамента полиции города, с 1 января по 31 октября этого года в городе зафиксировано 542 227 нарушений требований дорожных знаков и разметки.

    — В Алматы за выезд на выделенные полосы наблюдают 97 камер автоматической фиксации «Сергек», — сообщили в департаменте.

    Ранее сообщалось, что выделенные полосы могут сделать для автобусов на Аль-Фараби, ВОАД и Саина. 

    Инфраструктура Транспорт Алматы
