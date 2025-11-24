Когда и где в Алматы легковушки могут выезжать на автобусные полосы

Мегаполис развивается, и вместе с ростом населения стремительно растет и автопарк. Из-за этого пробки, ставшие привычными для горожан, не исчезают даже в выходные. Утренние и вечерние заторы тянут колонны машин на километры, а работающие на холостом ходу двигатели усугубляют экологическую ситуацию.

Чтобы снизить нагрузку на дорожную сеть и улучшить экологию, городские власти взяли курс на развитие общественного транспорта. Так, на проспекте Райымбека и улице Желтоксан строится новая линия скоростного транспорта BRT, которая соединится с действующей линией на улице Тимирязева.

По информации управления организации дорожного движения и пассажирского транспорта, на улицах Алматы уже предусмотрено 177 километров выделенных полос. Они действуют на 26 городских улицах и проспектах.

Согласно правилам дорожного движения, по таким полосам могут двигаться автобусы, троллейбусы, спецслужбы — полиция, скорая помощь — а также частные автомобили при совершении поворота. Однако на отдельных участках движение для легкового транспорта в определенное время разрешено полностью.

Так, на проспекте Райымбека на участке от улицы Саина до жилого комплекса «Аккент» пользоваться выделенной полосой автомобилистам можно по выходным и праздничным дням, а также по будням с 20:00 до 06:30.

— Это решение принято для оптимизации транспортного потока и более эффективного использования дорожной инфраструктуры в часы низкой нагрузки, — пояснили в ведомстве.

По данным департамента полиции города, с 1 января по 31 октября этого года в городе зафиксировано 542 227 нарушений требований дорожных знаков и разметки.

— В Алматы за выезд на выделенные полосы наблюдают 97 камер автоматической фиксации «Сергек», — сообщили в департаменте.

Ранее сообщалось, что выделенные полосы могут сделать для автобусов на Аль-Фараби, ВОАД и Саина.